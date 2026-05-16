Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

При этом ограничения на полеты были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры вводились утром 16 мая. В период их действия гавани не принимали и не отправляли рейсы.

Ранее были временно приостановлены полеты в аэропорты юга России. Причиной стало попадание БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Через некоторое время документ о невозможности полетов на юг России был отменен. После авиасообщение полностью восстановили.

