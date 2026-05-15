15 мая, 21:04

Происшествия

Трехлетняя девочка пострадала после атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре человека, в том числе 3-летняя девочка, пострадали после атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде, сообщили в оперативном штабе региона.

Ребенка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги доставили в детскую областную клиническую больницу. Женщину, которая получила осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу. Двое других пострадавших, мужчина и женщина, будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода с осколочными ранениями.

В оперштабе также указали на то, что загорелись несколько балконов, однако пожарные уже ликвидировали открытое возгорание. В доме также повреждены фасад и остекление.

В настоящий момент на место происшествия выехал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Брянской области. Были атакованы село Старая Погощь в Суземском районе и город Севск. В результате погибли два мирных жителя. Кроме того, повреждения получили здание почты и три легковых автомобиля.

происшествиярегионы

