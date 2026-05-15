15 мая, 18:46

Общество

ВОЗ понизила до 10 число случаев заражения хантавирусом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понизила до 10 число случаев заражения хантавирусом, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На сегодняшний день ВОЗ уведомили о 10 случаях заболевания, включая три летальных исхода", – приводит его слова ТАСС.

По словам главы ВОЗ, это 8 человек с лабораторно подтвержденной инфекцией вирусом Андес и 2 с вероятным диагнозом. При этом число случаев заражения еще может корректироваться в сторону как повышения, так и понижения.

В свою очередь, национальный комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда определил хантавирусную инфекцию в разряд опасных. По данным The Nation, в связи с этим был введен обязательный 42-дневный карантин для возможных контактировавших с носителем инфекции.

Гендиректор департамента по контролю и профилактике заболеваний Монтиен Кханасават указал, что штамм "Андес", вызвавший вспышку на лайнере, не мутировал таким образом, чтобы облегчить передачу инфекции. Таиланд сталкивается с низким уровнем риска, однако наблюдение остается необходимой профилактической мерой.

Вместе с тем главный санитарный врач Канады Джосс Реймер сообщила, что врачи сейчас следят за состоянием еще 26 человек, которые находились на борту самолета с пассажиром с подтвержденным хантавирусом. В целом риск распространения вируса по-прежнему оценивается как низкий.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на лайнере MV Hondius в мае. Сперва в ВОЗ утверждали, что удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие были либо пассажирами, либо членами экипажа судна.

Ученые считают, что 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации в инфекцией.

