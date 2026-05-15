15 мая, 14:42

Общество

Нижегородский министр вступился за учеников, которых заставили снять ремни на пробном ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков заступился за школьников, которых заставили снять ремни на пробном ЕГЭ. Пост в защиту учеников он опубликовал в своем канале в МАX.

Пучков пояснил, что на инцидент пожаловались подписчики главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной: они сообщили, что в пункте приема экзамена в Нижнем Новгороде организаторы настояли на том, чтобы школьники сняли ремни, поскольку они вызвали сигнал металлоискателя.

Министр указал на то, что в методических рекомендациях Рособрнадзора нет какого-либо запрета на ношение ремней, поэтому такое требование "неправомерно". Пучков подчеркнул, что с организаторами пробного экзамена проведут дополнительный инструктаж.

Он также рассказал, что недавно лично принял участие в акции "Сдаем ЕГЭ вместе с родителями". Пучков прошел всю процедуру проверки, при этом металлоискатель среагировал на замок на обуви. После еще одной проверки детектором чиновника допустили до экзамена, не заставив разуваться.

"Чтобы остаться с ремнем или в ботинках на пункте проведения экзамена нужно быть министром?! Довести до абсурда можно любую ситуацию", – написал министр.

По словам Пучкова, никто не может быть застрахован от срабатывания детектора из-за ремня или застежки, так что организаторам и школьникам всегда нужно спокойно выходить из подобных ситуаций.

Ранее академик РАН, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ.

Он объяснил, что экзамен всегда связан со стрессом, однако раньше его сдавали "по-человечески", и вместе с учениками был знакомый учитель. Школьники писали сочинения и изложения, а также решали примеры, но теперь ЕГЭ похож на "крестики-нолики".

обществорегионы

