Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:24

Город

Кинопоказы и выставки пройдут в Московском зоопарке в рамках "Ночи в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Кинопоказы и выставки пройдут в Московском зоопарке в рамках акции "Ночь в музее", сообщается в телеграм-канале зоосада.

Уточняется, что 16 мая зоопарк будет работать до полуночи. Там состоится выставка, посвященная животным – покорителям космоса, а также кинопоказы, показ мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей и иммерсивная программа о многогранности России с участием артистов в светящихся анималистичных костюмах.

Попасть в зоопарк с 18:00 до 00:00 можно будет бесплатно всем категориям граждан. Для этого необходимо оформить тематический билет в сервисе "Мосбилет".

В частности, с 12:00 до 16:00 пройдет программа "Белая ночь" с возрастным ограничением от 6 лет. Посетители смогут смастерить сувениры из подручных материалов в виде ночных обитателей на творческих мастер-классах на Старой территории. Гости раскрасят глиняные фигурки летучих мышей, шопперы и панно в виде летучей мыши, а также создадут брелоки и обвесы.

Кроме того, с 18:00 до 00:00 будет действовать иммерсивная выставка "Пушистая ракета", организованная совместно с Московским планетарием. Одновременно с этим с 20:00 до 00:00 гости смогут прогуляться по альпака-парку в сумерках, при этом входной билет в альпака-парк оплачивается отдельно.

С 22:00 до 00:00 на контактной площадке Детского зоопарка состоится выпуск летучих мышей, которые прошли восстановление в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Также посетителям расскажут истории о некоторых подопечных центра.

Ранее на официальном сайте акции "Ночь в музее" открылась регистрация. В 2026 году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Уточнялось, что все площадки в ночь акции работают с 18:00 до 02:00.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика