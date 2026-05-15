Кинопоказы и выставки пройдут в Московском зоопарке в рамках "Ночи в музее"

Кинопоказы и выставки пройдут в Московском зоопарке в рамках акции "Ночь в музее", сообщается в телеграм-канале зоосада.

Уточняется, что 16 мая зоопарк будет работать до полуночи. Там состоится выставка, посвященная животным – покорителям космоса, а также кинопоказы, показ мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей и иммерсивная программа о многогранности России с участием артистов в светящихся анималистичных костюмах.

Попасть в зоопарк с 18:00 до 00:00 можно будет бесплатно всем категориям граждан. Для этого необходимо оформить тематический билет в сервисе "Мосбилет".

В частности, с 12:00 до 16:00 пройдет программа "Белая ночь" с возрастным ограничением от 6 лет. Посетители смогут смастерить сувениры из подручных материалов в виде ночных обитателей на творческих мастер-классах на Старой территории. Гости раскрасят глиняные фигурки летучих мышей, шопперы и панно в виде летучей мыши, а также создадут брелоки и обвесы.

Кроме того, с 18:00 до 00:00 будет действовать иммерсивная выставка "Пушистая ракета", организованная совместно с Московским планетарием. Одновременно с этим с 20:00 до 00:00 гости смогут прогуляться по альпака-парку в сумерках, при этом входной билет в альпака-парк оплачивается отдельно.

С 22:00 до 00:00 на контактной площадке Детского зоопарка состоится выпуск летучих мышей, которые прошли восстановление в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Также посетителям расскажут истории о некоторых подопечных центра.

Ранее на официальном сайте акции "Ночь в музее" открылась регистрация. В 2026 году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Уточнялось, что все площадки в ночь акции работают с 18:00 до 02:00.