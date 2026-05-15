Автомобиль опрокинулся на Варшавском шоссе

Видео: Москва 24

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Варшавском шоссе, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария произошла в районе дома № 39. Обстоятельства ЧП и информация о возможных пострадавших еще уточняются. На месте работают оперативные службы. Из-за ДТП движение в сторону центра было затруднено на 2,3 километра, поэтому граждан призвали выбирать пути для объезда.



Видео: Москва 24

Ранее авария произошла на внутренней стороне 77-го километра МКАД у Левобережного района. Из-за этого движение там оказалось затруднено на 7 километров.

До этого 3 грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД, инцидент произошел на 65-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. Обстоятельства произошедшего не уточнялись.

