Максим Фадеев осенью даст сольный концерт впервые с 2021 года

Продюсер и музыкант Максим Фадеев даст первый сольный концерт за последние пять лет, сообщает РИА Новости.

Выступление запланировано на 24 октября в Санкт-Петербурге на площадке "СКА Арена". В прошлый раз он выступал также на Неве в 2021 году.

"СКА Арена" признана самой большой хоккейной ареной в мире. Она вмещает 21,5 тысячи зрителей. На данный момент продано около 25% всех билетов на концерт.

Цены на билеты в дальние сектора начинаются от 2,5 тысячи рублей и достигают отметки в 10 тысяч. Места в партере стоят от 8 до 30 тысяч рублей, в VIP-ложе – порядка 20 тысяч рублей. Всего на арене предусмотрены 62 такие ложи.

12 мая СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Линды, с которой сотрудничал Фадеев. Предварительно, ее подозревали в том, что вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на песни, которые ранее принадлежали ее бывшему продюсеру.

По данным СМИ, силовики также провели обыски у нынешнего продюсера Линды Михаила Кувшинова, а также в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих гендиректору издательства "Джем" Андрею Черкасову и его супруге. Черкасов на данный момент находится в СИЗО.