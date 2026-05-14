14 мая, 17:04

Jerusalem Post: слова Путина о завершении конфликта с Украиной несут риски для Запада

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Слова Владимира Путина о скором завершении конфликта с Украиной вызывают опасения на Западе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Jerusalem Post.

По мнению авторов материала, перемирие может создать для Европы больше проблем, чем продолжение боевых действий, поскольку в условиях военных столкновений она выступает единым фронтом. При этом их прекращение создает большой риск возникновения "неудобных вопросов" и разрушения единства европейского сообщества.

"(Путин. – Прим. ред.) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", – добавляется в статье.

Речь идет о выступлении российского президента 9 мая. Тогда Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта.

Однако личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин допустил только при достижении окончательных договоренностей о мирном соглашении, рассчитанном на длительную историческую перспективу.

Схожее мнение высказывал и представитель Кремля Дмитрий Песков, указывавший, что для финализации переговорного процесса по Украине предстоит проделать "большую домашнюю работу". Он также отмечал, что у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта.

