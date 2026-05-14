14 мая, 15:42

Политика

Песков назвал Евросоюз участником войны с Россией на стороне Украины

Фото: kremlin.ru

Евросоюз фактически является участником войны с Россией на стороне Украины, что исключает посредничество с его стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также назвал Европу апологетом идеи нанесения "сокрушительного удара" России.

"Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится", – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, посредниками в российско-украинском конфликте выступают только США. Европейцы, в свою очередь, не желают действовать в таком формате.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил готовность Вашингтона продолжать посредническую миссию по прекращению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен содействовать доведению мирного процесса до логического завершения, и назвал США единственной страной в мире, способной выполнить такую роль.

При этом Песков говорил, что для финализации переговорного процесса по Украине предстоит проделать "большую домашнюю работу". Он отмечал, что у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта.

