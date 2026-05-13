13 мая, 14:05

Политика

Песков заявил, что Путин высоко оценил пуск "Сармата"

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Владимир Путин дал очень высокую оценку состоявшемуся пуску межконтинентальной ракеты "Сармат". Это важное событие для всей России и ее безопасности на годы вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Россия уведомляет международное сообщество о таких испытаниях. Для этих целей работает специальная система уведомлений, выстроенная в соответствии с международным правом.

При этом Москва пока не слышала какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на пуск "Сармата", отметил Песков.

Испытательный пуск ракеты "Сармат" состоялся накануне, 12 мая. Ожидается, что внедрение этого оружия значительно укрепит боевой потенциал наземных стратегических ядерных сил, обеспечит надежное поражение целей и выполнение задач стратегического сдерживания.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что "Сармату" нет равных. Ядерный щит РФ совершенствуется, констатировал он.

Путин назвал ракету "Сармат" самым мощным комплексом в мире

