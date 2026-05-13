Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:13

Транспорт

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты, следует из поста Росавиации в канале в МАХ.

Как уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта, авиагавани вновь приступили к приему и отправке гражданских самолетов.

Меры, обусловленные обеспечением безопасности полетов, были объявлены в аэровокзалах ранним утром 13 мая. Спустя примерно 1,5 часа Внуково перешел на усиленный режим работы из-за временных ограничений и предупредил о вынужденной корректировке расписания.

Позднее к вышеуказанным аэропортам присоединился Шереметьево, который начал принимать воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами. При этом рейсы на вылет обслуживались без ограничений. Сейчас авиагавань работает в обычном режиме.

Запреты вводились на фоне подлетов дронов к Москве. Всего к настоящему моменту силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить два беспилотника.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика