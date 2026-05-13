13 мая, 08:44Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении второго БПЛА, летевшего к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на столицу в среду, 13 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого мэр сообщал об ликвидации силами ПВО одного дрона на подлете к Москве. Сотрудники экстренных служб также выехали к месту падения фрагментов беспилотника.
Тем временем в столичных аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения. Они не принимают и не отправляют воздушные суда.
Аналогичные меры вводились и в Шереметьево, однако позже они были сняты. Ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.