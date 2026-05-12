Сценарист сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева скончалась в возрасте 45 лет

Сценарист сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

Уточняется, что она скончалась 9 мая в больнице Севастополя. Причиной смерти стали осложнения на фоне диабета.

"Она долго болела, у нее был диабет. Уже почки отказали, последнее время была на диализе", – рассказал собеседник журналистов.

Церемония прощания со сценаристом состоится в пятницу, 15 мая, на Городском кладбище в Севастополе, где она и будет похоронена.

Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Она работала над сценариями к известным отечественным сериалам. В их числе "Склифосовский" и "Пес".

