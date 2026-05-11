11 мая, 20:05

Культура

Заслуженного артиста РФ Вячеслава Николаева похоронят на Городковском кладбище

Фото: телеграм-канал "РАМТ"

Заслуженного артиста РФ Вячеслава Николаева похоронят на Городковском кладбище, сообщили ТАСС в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Прощание с артистом состоится в среду, 13 мая, в морге Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Церемония начнется в 11:15.

О смерти Николаева стало известно 8 мая. Сообщалось, что ранее он перенес инсульт. Актер около 20 лет служил в театре "Сфера", 2 года – в Театре сатиры, а также снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, получив известность благодаря роли Иванова в сериале "Возвращение Мухтара".

Кроме того, он более 10 лет проработал в РАМТе. Он исполнил роли банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", Меннерса в "Алых парусах", а также члена банка в "Чехов-GALA".

