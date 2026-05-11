Свыше 1,1 тыс памятников промыли после зимы в Москве

Свыше 1,1 тысячи памятников промыли в Москве после зимы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что работы начались сразу после установления постоянных круглосуточных положительных температур. Для каждого памятника применяли особые технологии в зависимости от его материала.

В работах специалисты задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины. Для объектов из титана применяли нейтральный раствор, для памятников из гранита – специальные составы, удаляющие солевые разводы. Все средства не наносят вреда окружающей среде и не портят поверхности.

Перед чисткой каждый памятник осматривали на наличие ржавчины и повреждений. После этого объект промывали, выдерживали на нем около 10 минут раствор и смывали.

Сооружения промывают каждый месяц в период с апреля по октябрь. При этом если из-за погоды памятник быстро загрязняется, его очищают раз в две недели.

Ранее в рамках сезонной уборки были приведены в порядок столичные набережные. Работы по их подготовке и открытию летней навигации стартовали в конце марта.

Всего были очищены 82 сооружения. В частности, специалисты выполнили пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, а также очистили спуски к воде и тротуары.