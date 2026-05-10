10 мая, 12:21

Пожар в свердловской Бисерти ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Глава Бисертского МО, Валентина Суровцева"

Открытое горение, которое возникло в поселке городского типа Бисерть в Свердловской области, удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.

Семь домов загорелись в Свердловской области 10 мая. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнь распространялся быстро из-за плотной застройки частного сектора и сильного ветра, порывы которого достигали до 20 метров в секунду.

Однако спустя время пламя удалось локализовать. В тушении пожара были задействованы более 60 спасателей и 17 единиц техники. Предварительно, пострадавших в результате случившегося нет.

Для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице "Увал". Однако пока местные жители не обращались в ПВР. На месте происшествия работают глава и сотрудники администрации: они разносят воду и помогают горожанам.

