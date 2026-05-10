Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 11:30

Происшествия

Пожар в свердловской Бисерти локализован

Фото: телеграм-канал "Глава Бисертского МО, Валентина Суровцева"

Пожар в поселке городского типа Бисерть в Свердловской области локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что огнь распространялся быстрее из-за плотной застройки частного сектора и сильного ветра, порывы которого достигали до 20 метров в секунду.

На данный момент ликвидирую возгорание более 60 спасателей и 17 единиц техники. Губернатор региона Денис Паслер следит за ситуацией. Предварительно, пострадавших в результате случившегося нет.

Семь домов воспламенились в поселке городского типа Бисерть в Свердловской области 10 мая. В связи с этим для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице "Увал".

Питанием и всем необходимым там могут обеспечить до 10 человек. Пока местные жители не обращались в ПВР. На месте задействованы глава и сотрудники администрации: они разносят воду и помогают горожанам.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика