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09 июня, 18:57

Общество

В США для детей стали чаще выбирать имена K-pop-звезд и героев старых сериалов

Фото: 123RF.com/tmelnikova

Американцы стали чаще называть детей именами, которые ассоциируются у них с сериалами 1990-х и звездами K-pop-сцены. Об этом сообщает издание USA TODAY со ссылкой на отчет BabyCenter, отслеживающий тренды в выборе имен для малышей.

Сервис отметил, что родители поколения зумеров и миллениалов часто возвращаются к поп-культуре из своих детских лет или юности. Особенно такие мамы и папы ностальгируют по сериалам "Анатомия страсти", "Друзья", "Малкольм в центре внимания" ,"Клиника" и другим известным шоу 1990-х и 2000-х.

Например, новую волну популярности получили имена Моника и Росс. Так зовут ключевых персонажей сериала "Друзья". Из "Классного мюзикла" американские родители забирают имена Габриэлла и Трой, а из "Анатомии страсти" – Миранда, Калли, Аризона, Дерек.

Что касается K-pop, то после успеха мультфильма KPop Demon Hunters стали появляться новорожденные по имени Руми, Зои, Арден, Селин, Рей.

Еще один тренд – плавные звучания имен, где много гласных. Например, появилось много девочек по имени Инес, Розалина, Аура, Зейна. Среди мальчиков подрастают Амос, Алонсо, Леннон, Ильяс, Майло.

Ранее сообщалось, что жители Москвы стали чаще называть детей именами персонажей из сериала "Очень странные дела". Например, появилось много Лукасов, Майков и Генри.

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