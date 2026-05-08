08 мая, 11:56

Мэр Москвы

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие прошло накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с мэром в церемонии приняли участие военный комендант Москвы Евгений Селезнев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, а также представители кадетского движения.

Мероприятие началось с выноса представителями Преображенского полка венков из еловых ветвей, которые украсили лентами, белыми и красными гвоздиками. Венки установили перед Вечным огнем.

Далее присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал гимн России. Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула в сопровождении военного оркестра.

Ранее стало известно, что прямая трансляция парада Победы с Красной площади 9 мая будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах Москвы.

В этом году мероприятие будет проходить как обычно, только без участия военной техники. С речью на параде Победы в Москве традиционно выступит Владимир Путин.

