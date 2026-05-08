08 мая, 09:01

Акция "Гудок Победы" традиционно состоится на РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День Победы поезда на Российских железных дорогах (РЖД) примут участие в акции "Гудок Победы", сообщили в пресс-службе холдинга.

Грузовые поезда и маневровые локомотивы, а также скоростные поезда и электрички, которые будут находиться в пути, в 12:00 по местному времени подадут продолжительный звуковой сигнал.

Этой традиции 81 год – в мае 1945 года, за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, по всей стране прогремели гудки паровозов.

Ранее на Белорусском вокзале в Москве состоялась акция "Вальс Победы", посвященная памяти героев ВОВ, в ходе которой артисты исполнили танец под военные мелодии.

Участники и почетные гости прибыли на вокзал в рамках другой акции – "Электропоезд Победы". В составе поезда находились как ветераны-железнодорожники, так и жители города.

Сергей Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии Дня Победы

закрыть

