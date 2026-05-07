Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 23:44

Культура

Премьера спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым пройдет на сцене МХТ имени Чехова 14 и 15 мая

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова 14 и 15 мая состоится премьера спектакля "Гамлет" в постановке Андрея Гончарова. Главную роль впервые на этой сцене исполнит Юра Борисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

В постановочную группу вошли композитор Алексей Кириллов, художник-постановщик Константин Соловьев и художник по костюмам Маруся Парфенова-Чухрай. В театре отметили, что это третье обращение МХТ к трагедии Шекспира. Новую версию обещают сделать созвучной современности – энергичной и стремительной, героям которой некогда предаваться долгим раздумьям и произносить пространные речи.

Вместе с Борисовым на Основную сцену выйдут Артем Быстров в роли Отца Гамлета, Анна Чиповская в роли Гертруды и Андрей Максимов в образе Клавдия. Роль Полония исполнит Николай Романов, Офелию сыграет Софья Шидловская, а Лаэрта – Кузьма Котрелев.

Ранее на сервисе "Мосбилет" появилась афиша Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя на июнь. Например, 5 и 21 июня пройдет спектакль "Казанова. Цветаева" для зрителей старше 16 лет. В основу сюжета легли произведения "Приключение" и "Феникс" поэтессы Марины Цветаевой.

Читайте также


культуратеатргород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика