Премьера спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым пройдет на сцене МХТ имени Чехова 14 и 15 мая

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова 14 и 15 мая состоится премьера спектакля "Гамлет" в постановке Андрея Гончарова. Главную роль впервые на этой сцене исполнит Юра Борисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

В постановочную группу вошли композитор Алексей Кириллов, художник-постановщик Константин Соловьев и художник по костюмам Маруся Парфенова-Чухрай. В театре отметили, что это третье обращение МХТ к трагедии Шекспира. Новую версию обещают сделать созвучной современности – энергичной и стремительной, героям которой некогда предаваться долгим раздумьям и произносить пространные речи.

Вместе с Борисовым на Основную сцену выйдут Артем Быстров в роли Отца Гамлета, Анна Чиповская в роли Гертруды и Андрей Максимов в образе Клавдия. Роль Полония исполнит Николай Романов, Офелию сыграет Софья Шидловская, а Лаэрта – Кузьма Котрелев.

