Бабкина вступилась за Бузову после ее участия в спектакле "Покровские ворота"

Ольга Бузова сыграла в спектакле "Покровские ворота" в МГАТ "Русская песня", однако не обошлось без неприятностей: прямо перед премьерой певица потеряла голос. Телеведущая заявила, что сцена таким образом ее проверяла. Как общественность отреагировала на возвращение Бузовой на театральную сцену, расскажет Москва 24.

"Мой единственный ресурс"

Певица, блогер и актриса Ольга Бузова сыграла в спектакле "Покровские ворота" на сцене Московского государственного академического театра (МГАТ) "Русская песня" под руководством народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Бузова исполнила роль Людочки. Фото после спектакля певица опубликовала в своем блоге.

В пресс-службе театра перед премьерой отметили, что включение Бузовой в актерский состав придаст постановке новое прочтение. При этом первый показ прошел негладко: Ольга призналась журналистам, что накануне спектакля потеряла голос. По словам блогера, она хотела выложиться на 100%, но все же подвели обстоятельства. Бузова отметила, что таким образом "сцена ее проверяет".





Ольга Бузова блогер, певица, актриса, телеведущая Я со всем могу справиться. Выхожу на сцену с костылями, если нужно – даже с нерабочей рукой. Но когда артист теряет голос… Это мой единственный ресурс. И это, конечно, огромный стресс.

После потери голоса певица прошла медицинскую процедуру: прямо перед выходом на сцену ей ввели раствор адреналина непосредственно в область голосовых связок, сообщил сайт Super. Поклонники Бузовой тепло встретили театральную премьеру и активно поздравили кумира в комментариях.

"Люди часто злятся и поливают тех, кто решился и идет вперед. Ольга, мои восхищения", "Оля сыграла супер!", "Ольга, вы сыграли отлично", – обратились подписчики к Бузовой.

Однако не все остались в восторге от актерской игры блогера.

"Это даже не художественная самодеятельность", "это не Людочка, а тетя Люда!", "с Олей все понятно, она делает деньги. А вот что в головах у тех, кто покупает билеты на такой "актерский состав", "куда подевались настоящие актеры?" – отметили пользователи Сети.

Руководитель театра Надежда Бабкина, сыгравшая Маргариту Павловну, заявила журналистам, что абсолютно довольна игрой Ольги и не жалеет о своем решении пригласить ее на роль Людочки.





Надежда Бабки певица, народная артистка РСФСР Надо каким-то образом свежую кровь вводить. Я понимаю прекрасно, что в этом есть риски, что вы говорите, многие не любят, но это же их проблема. <…> Она на репетиции здесь ходила больше, чем мы, и отрабатывала все. Она никого не подвела, ни одного актера, ни одной сцены, все сделала так, как надо. Потому что Людочка, потому что Оля может быть и легкомысленной, и может кокетства прибавить и так далее.

Бабкина также ответила хейтерам коллеги и добавила, что зрители приняли Бузову "очень крепко".

"Конечно, нашлась одна фифа! Которая заявила: "Я больше никогда не приду в театр русской песни!" Я думаю: большая трагедия. Ну не приходи. А народу видели сколько? Ну людям-то нравится", – заявила Надежда.

Скандальная премьера

Выход в спектакле "Покровские ворота" не первое выступление Ольги Бузовой в качестве актрисы театра. В июне 2021 года певица появилась на сцене МХАТ им. Горького в постановке "Чудесный грузин". Бузова сыграла шпионку Бэллу Шанталь. Однако премьера обернулась скандалом.

СМИ сообщали, что Бузова репетировала свою роль в течение месяца, занималась сценической речью и вокалом. Однако, несмотря на основательную подготовку, зрители после спектакля отметили, что Ольга якобы не попадала в ноты.





Ольга Бузова блогер, певица, актриса, телеведущая На критику не реагирую, потому что ее не читаю, нет времени. Но я готова слушать конструктивную критику, а оскорбления и хейт ко мне не имеют отношения. Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот, моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она – шпионка.

С критикой на появление Бузовой в театре обрушились некоторые знаменитости. Например, народный артист России Сергей Безруков заявил, что не понимает, как на прославленных подмостках оказалась блогер.

"Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас", – сказал Безруков на вручении премии "Верю" по итогам фестиваля "Фабрика Станиславского".

Продюсер Иосиф Пригожин в своем блоге признал, что именно он ответственен за то, что Ольга получила роль в спектакле "Чудесный грузин". По его словам, на сцене МХАТа должна была выступать Валерия, но он, как ее продюсер, не сумел вписать этот спектакль в ее плотный график. При этом Пригожин отметил, что не одобряет, когда известных персон приглашают в театр ради хайпа.

Также стала известна реакция народной артистки СССР Татьяны Дорониной, которая руководила МХАТом с 1987 года до декабря 2018-го. Звезда советского кино резко высказалась в адрес телеведущей.

"Это непечатное выражение", – ответила близкая подруга и коллега Дорониной Лидия Матасова на вопрос журналистов о реакции Татьяны Васильевны на участие Бузовой в спектакле, сообщает NEWS.ru.

В итоге спектакль "Чудесный грузин" убрали из репертуара по решению гендиректора Владимира Кехмана в ноябре 2021-го. Среди причин была названа плохая продажа билетов во время карантина.

Ольга отреагировала на решение руководства театра в своем блоге, пожелав, чтобы продажи билетов на все спектакли МХАТа были такими же, как на "Чудесного грузина". Бузова приложила скриншот с сообщением о том, что все билеты на постановку раскуплены.

Позже в программе "Ты не поверишь!" она намекнула на то, что ей не выплатили гонорар, пообещав разобраться с этим вопросом в правовом поле.