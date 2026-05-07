07 мая, 15:37

Политика

Ушаков заявил, что Россия специально не приглашала на парад Победы иностранных гостей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Россия не отправляла гостям из других стран специальных приглашений на парад Победы в Москве в этом году. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что в 2025-м иностранные лидеры были приглашены на празднование 80-й годовщины Победы лично в связи с юбилейной датой.

При этом сейчас многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая, добавил Ушаков. Это президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

Кроме того, в торжествах по случаю Дня Победы примут участие глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик, а также группа руководства Республики Сербской и ее президент Синиша Каран.

"На парад также приглашены военные атташе иностранных государств", – сказал Ушаков.

По словам помощника президента, перед началом торжества Владимир Путин лично встретит иностранных представителей, после чего они направятся на Красную площадь.

Парад пройдет как обычно, но без военной техники. Российский лидер выступит с традиционной речью. После этого Путин, лидеры иностранных государств и ветераны возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед большими праздниками в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности, так будет и в этом году перед 9 Мая. Также в День Победы особое внимание уделят безопасности Путина.

