Герой РФ Роман Романенко поучаствовал в акции "Тропа памяти и славы" в Ясеневе

Патриотическая акция "Тропа памяти и славы" прошла в районе Ясенево в преддверии Дня Победы. В ней приняли участие Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко, ветераны боевых действий, кадеты и жители столицы.

Участники прошли по маршруту памятных мест района, связанных с историей Великой Отечественной войны. К каждому мемориалу они возложили цветы и почтили память героев Отечества минутой молчания.

"Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Один мой дед служил в годы войны летчиком, другой – военным моряком. Оба защищали Родину от нацистов и приближали Победу, и таких историй в нашей стране – миллионы. Помнить о подвигах наших предков и передавать эту память следующим поколениям – наша святая обязанность. Будущее страны невозможно строить без памяти о тех, кто защищал ее рубежи", – сказал Романенко.

Одной из ключевых точек "Тропы памяти и славы" стал мемориальный комплекс "Жителям села Ясенево, погибшим в годы Великой Отечественной войны". Он был открыт в 2020 году, в год 75-летия Победы.

Как отметил Романенко, появление мемориала стало результатом большой поисковой и исследовательской работы местных краеведов и общественных активистов. По архивным записям, военным документам, учетным данным военкоматов они восстанавливали имена жителей бывшего села Ясенево, погибших и пропавших без вести в годы войны. Благодаря этому мемориал представляет собой не просто памятный знак, а поименную книгу памяти, в которой за каждой строкой стоит судьба конкретного человека.

Еще одним важным пунктом "Тропы памяти и славы" стали места, напрямую связанные с обороной столицы осенью 1941 года. Участники акции возложили цветы к памятному знаку "Труженикам тыла", расположенному рядом с сохранившимся пулеметным ДОТом на Новоясеневском проспекте.

В годы Великой Отечественной войны здесь проходил 3-й боевой участок обороны Москвы. В кратчайшие сроки на юго-западных подступах к столице была возведена разветвленная линия укреплений: выкопаны противотанковые рвы, устроены проволочные заграждения, оборудованы огневые точки на естественных высотах местности.

Романенко напомнил, что значительную часть работ выполняли женщины, подростки и люди старшего возраста, потому что большая часть мужчин ушла на фронт. Каждый день москвичи работали над сооружением укреплений под непрерывными обстрелами. Их самоотверженный труд стал важнейшей составляющей общей Победы.

Осенью 1941 года на территории современного ЮЗАО проходил юго-западный сектор главного рубежа Московской зоны обороны: укрепления тянулись через нынешние Теплый Стан, Ясенево, Коньково, Зюзино и Битцевский лес. На этих участках москвичи в сжатые сроки строили огневые точки (ДОТы), копали окопы, траншеи и противотанковые рвы, используя леса, овраги и долины малых рек как естественную линию защиты.

Сегодня сохранившиеся оборонительные сооружения, памятные знаки и мемориалы образуют на юго-западе столицы единое пространство воинской памяти, связанное с Битвой за Москву и подвигом жителей, защищавших город в 1941 году.

Битва за Москву, длившаяся 203 дня – с 30 сентября 1941-го по 20 апреля 1942 года, – сорвала немецкий план "Барбаросса" и отбросила противника от подступов к городу. Она стала одним из переломных этапов Великой Отечественной войны, развенчав миф о непобедимости гитлеровской армии.

Ранее проведенный опрос показал, что 67% россиян считают День Победы самым важным праздником и самой большой победой России на протяжении всей ее истории. Для 25% респондентов 9 Мая считается днем памяти и скорби из-за того, что в ходе войны погибли десятки миллионов человек. 88% опрошенных указали, что память о победе в ВОВ нужно использовать для патриотического воспитания молодежи.