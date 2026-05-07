07 мая, 13:38

Туризм

На Мальдивах отели предлагают россиянам 70-процентные скидки

Фото: 123RF.com/topntp

Отельеры на Мальдивских островах предлагают туристам из РФ скидки до 70%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Аэрофлот" наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки на фоне оттока европейцев", – говорится в материале.

Речь идет о дисконте на проживание в период с мая по июнь. Эти два месяца на Мальдивах могут стать "сезоном больших возможностей" для россиян, отмечают в ассоциации. Там объяснили, что в этот период происходит отток европейских туристов, поскольку острова оказываются во власти юго-западного муссона, который приносит кратковременные дожди.

Такие сезонные скидки являются обычной практикой, отметил один из туроператоров в беседе с журналистами. Но на фактор погоды в этом году также наложился и геополитический – из-за ситуации на Ближнем Востоке в марте и апреле фиксировался спад спроса на Мальдивы из-за массовой отмены рейсов.

Отмечается, что средний дисконт на проживание составляет от 20 до 40%, а на отдельные объекты – от 50 до 70%. По данным туроператоров, россияне формируют 10–12% туристического рынка на архипелаге, поэтому даже в "низкий" сезон отельеры стараются повысить спрос при помощи скидок и специальных предложений.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и столицей Республики Мальдивы Мале до девяти в неделю. С 17 июня по 29 августа авиакомпания добавит два дополнительных еженедельных рейса. Полеты будут выполняться на Boeing 777 с трехклассной компоновкой – "эконом", "комфорт" и "бизнес".

