В парке "Зарядье" проведут масштабное озеленение к началу лета

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Парк "Зарядье" начали приводить в порядок к лету. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, планируется отремонтировать архитектурный объект стеклянную кору площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. Она накрывает амфитеатр и состоит из 2,6 тысячи стеклянных панелей, у 150 из которых есть солнечные батареи.

Это первая в мире конструкция без несущих стен, которую держат только металлические опоры. Проектировалось сооружение при помощи методов математического моделирования. Специалисты Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В. А. Кучеренко рассчитали необходимые значения после испытаний в аэродинамической трубе.

Стеклянная кора защищает посетителей от ветра, а растения – от дождя и снега. Кроме того, у нее есть система туманообразования, которая летом снижает температуру на 5–10 градусов.

Как рассказал главный инженер парка "Зарядье" Константин Карпенко, стекла наверху конструкции могут открываться электромеханическим способом. Это необходимо для проветривания пространства и защиты растений от сгорания под солнцем.

В мае обновится покрытие дубовых скамеек парка. Также специалисты устранят видимые дефекты. Кроме того, планируется заменить дорожки с гравийным покрытием общей площадью более 4,3 тысячи квадратных метров. Вместо них появится гравийный ковер, более подходящий для перепадов температур.

После установления в Москве стабильной температуры выше 10 градусов специалисты заменят тропинки в южной части парка, возле музея "Старый Английский двор", в березовом лесу, на территории ландшафтной зоны "Тундра" и зоны под стеклянной корой.

Уже в апреле на территории "Зарядья" можно было увидеть нарциссы, хионодоксы, крокусы и пушкинии. У прудов и на склоне распустились мускари. В мае там сделают цветочные композиции из гвоздик и обустроят липовую аллею от объекта "Матрешка Москвы" до павильона "Медиацентр". В июне в зоне аллеи будет свыше 700 новых деревьев и кустарников. Это лиственницы, ели, ивы, спиреи, караганы.

Посетителям парка доступны для посещения парящий мост, выставки, мероприятия в амфитеатре. А в оранжерее "Флорариум" собрано более 300 видов растений из 89 российских регионов.

Ранее городские цветники подготовили к весенне-летнему сезону. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. В мае в столице распустятся несколько миллионов тюльпанов, высаженных осенью 2025 года.

