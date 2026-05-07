Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 11:47

Происшествия

В Тулуне пьяный водитель после ДТП решил притвориться иностранцем и выдумал свой язык

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

В Тулуне Иркутской области один из участников массового ДТП во время общения с правоохранителями решил притвориться иностранцем и заговорил на вымышленном языке. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона, передает News.ru.

Инцидент произошел после того, как владелец "Лады" не пропустил 44-летнего мужчину на Toyota Camry. В результате обе машины врезались в два припаркованных автомобиля. В ходе допроса мужчина перешел на вымышленный язык, который, по его признанию, он придумал сам.

Экспертиза показала, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины была превышена в 6 раз. Водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении него составлены протоколы за несоблюдение ПДД.

Ранее в Подмосковье машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель". В результате столкновения пострадали два фельдшера. Их госпитализировали.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика