Евросоюз спонсирует террористов в Киеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

"Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным. Они спонсируют терроризм", – подчеркнула Захарова.

Она объяснила, что спонсирование терроризма в любой форме находится под запретом в соответствии с законами стран ЕС, их политическими принципами и самой "логикой их существования", будь то союз в целом или каждое отдельное государство-член.

Представитель МИД добавила, что ведомство на регулярных брифингах предоставляет статистику о гибели детей именно от действий киевских террористов. Она подчеркнула, что последние обеспечиваются денежными средствами и вооружением со стороны украинского режима, в то время как сам Киев получает эти ресурсы из Западной Европы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина будет наказана за усиление ударов по городам России как военным, так и судебно-правовым путем. Он напомнил, что Москва открыта к переговорному процессу, но это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан.

