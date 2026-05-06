Город в Италии пострадал от нашествия павлинов

Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов, сообщает aif.ru.

Речь идет о городе Пунта-Марина, находящемся на побережье Адриатического моря. По информации местных СМИ, там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, из-за павлиньих криков местные жители не могут спать, поскольку птицы начинают шуметь примерно в 04:00.

Власти города обещают провести перепись павлинов и найти решение. При этом в ситуацию вмешиваются защитники животных, которые называют птиц "неприкасаемыми".

