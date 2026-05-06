06 мая, 08:27

В мире

Город в Италии пострадал от нашествия павлинов

Фото: 123RF.com/valilung

Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов, сообщает aif.ru.

Речь идет о городе Пунта-Марина, находящемся на побережье Адриатического моря. По информации местных СМИ, там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, из-за павлиньих криков местные жители не могут спать, поскольку птицы начинают шуметь примерно в 04:00.

Власти города обещают провести перепись павлинов и найти решение. При этом в ситуацию вмешиваются защитники животных, которые называют птиц "неприкасаемыми".

Ранее сообщалось, что в Великобритании началось нашествие ядовитых пауков Steatoda nobilis из рода Steatoda. С 2019 по 2022 год в стране было зафиксировано около 179 случаев госпитализации после укусов ядовитых членистоногих. При этом уже в период 2022–2025 годов число пострадавших возросло до 259.

Ученые подметили интересную особенность: хотя яд Steatoda nobilis не представляет серьезной угрозы для жизни человека, их укус может быть крайне болезненным. Более того, эти членистоногие могут переносить патогенные бактерии, вызывающие кожные инфекции и даже некроз тканей.

животныеза рубежом

