05 мая, 02:31Политика
Трамп вновь заявил, что может направить американский авианосец к берегам Кубы
Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Salem News.
Он уточнил, что корабль может занять позицию на расстоянии около 180 метров от берега.
"Мы поставим "Авраам Линкольн" в паре сотен ярдов от берега и понаблюдаем, как они захотят действовать", – подчеркнул Трамп.
Ранее СМИ выяснили, что администрация Белого дома изучает возможность применения военной силы в отношении правительства Кубы. Однако на данный момент приоритет все же отдается дипломатическим мерам.
Вашингтон хочет, чтобы Гавана начала проводить различные реформы в стране, особенно в экономической сфере. Речь идет о приватизации государственных предприятий, расширении допуска иностранных инвестиций и закупках американских энергоресурсов.