Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:53

Транспорт

Перегон между станциями метро "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" проложен наполовину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "София" и "Александра" прошли уже половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, "София" работает на правом тоннеле. Здесь ТПМК прошел чуть более 1 километра. "Александра" прокладывает левый тоннель, она преодолела около 1,5 километра. В совокупности они прошли 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

"В частности, щиты прошли под ложем Захарковского карьера Москвы-реки и продолжают работу в условиях сложной гидрогеологии", – отметил Ефимов.

"Александра" заработала в июле 2025 года, а в октябре того же года к проходке присоединился ТПМК "София". Генеральный директор "Мосинжпроекта" Максим Гаман указал, что между "Липовой рощей" и "Строгино" работает щит "Мария", который возводит двухпутный перегон.

"Тоннель между станциями "Строгино" и "Серебряный бор" прокладывает еще один 10-метровый щит – "Лилия", – отметил Гаман.

Протяженность новой ветки столичного метро превысит 27 километров. 12 станций с пересадками на различные линии свяжут деловой центр "Москва-Сити" с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

Ранее в столице утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов. Проект предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК.

Читайте также


транспортметростроительствогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика