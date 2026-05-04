Перегон между станциями метро "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" проложен наполовину

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "София" и "Александра" прошли уже половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, "София" работает на правом тоннеле. Здесь ТПМК прошел чуть более 1 километра. "Александра" прокладывает левый тоннель, она преодолела около 1,5 километра. В совокупности они прошли 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

"В частности, щиты прошли под ложем Захарковского карьера Москвы-реки и продолжают работу в условиях сложной гидрогеологии", – отметил Ефимов.

"Александра" заработала в июле 2025 года, а в октябре того же года к проходке присоединился ТПМК "София". Генеральный директор "Мосинжпроекта" Максим Гаман указал, что между "Липовой рощей" и "Строгино" работает щит "Мария", который возводит двухпутный перегон.

"Тоннель между станциями "Строгино" и "Серебряный бор" прокладывает еще один 10-метровый щит – "Лилия", – отметил Гаман.

Протяженность новой ветки столичного метро превысит 27 километров. 12 станций с пересадками на различные линии свяжут деловой центр "Москва-Сити" с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

Ранее в столице утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов. Проект предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК.

