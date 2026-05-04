Кэмерон Диас в третий раз стала матерью в 53 года

Голливудская 53-летняя актриса Кэмерон Диас стала матерью в третий раз, сообщил ее муж Бенджи Мэдден в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он отметил, что они с женой счастливы и взволнованны, а также чувствуют себя "невероятно благословленными". У пары родился сын, его назвали Наутасом. Выкладывать фото новорожденного Мэдден не стал.

Пара состоит в браке с 2015 года. В 2019 году Диас родила первую дочь, которую назвали Рэддикс. В 2024 году супруги стали родителями во второй раз, на свет появился сын Кардинал, однако они решили держать эту новость в тайне и поделились событием только спустя время.

В замужестве Диас перестала сниматься в кино. Она объясняла, что решила сосредоточиться на своей семье и запустить винный бизнес.

