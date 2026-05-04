04 мая, 10:31

Транспорт

Ряд станций метро в центре Москвы изменит режим работы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд станций метро в центре Москвы изменит режим работы 9 мая. О корректировках предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Изменения начнут действовать с 05:30. Они коснутся станций "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, которые в указанный период будут открыты только для входа и пересадки пассажиров.

Кроме того, департамент призвал горожан быть готовыми к другим аналогичным ограничениям во время проведения мероприятий, уточнив, что решение о них останется в компетенции полиции. Вместе с тем ведомство напомнило об усилении мер безопасности на транспорте в праздничные дни.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метрополитеном и требования сотрудников", – заключили в пресс-службе.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Перекрытия в этот день в том числе затронут ряд улиц и набережных Москвы. В частности, с 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке, а также в Театральном, Лубочном, Соймоновском, Китайгородском, 1-м и 2-м Раушском проездах, на Новой, Старой и Болотной площадях и в других местах.

В то же время парковки на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час будут бесплатными. Данные меры, как рассказывал Сергей Собянин, распространятся и на зоны динамического тарифа.

