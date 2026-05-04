04 мая, 07:11

Транспорт

Участки Ивлевского и Ворсинского шоссе будут закрыты в ночь на 5 мая

Фото: 123RF.com/georgevieirasilva

Участки Ивлевского и Ворсинского шоссе будут закрыты в Москве для проезда в ночь на вторник, 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Речь идет об участке Ивлевского шоссе от дома 37, село Покровское, до пересечения с Ворсинским шоссе, и участке Ворсинского шоссе от дома 40, деревня Юдановка, до исторического района "Усадище". Уточняется, что водители не смогут там проехать с 23:00 4 мая до 03:00 5 мая.

Поясняется, что данные меры связаны с проведением киносъемок. При этом их особенностью является краткосрочное перекрытие движения – не более 5 минут.

Помимо этого, до 20 июня в связи с проведением строительных работ ограничено движение на участке бокового проезда Автозаводской улицы в Москве. Две полосы закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.

Москвичей предупреждали и о перекрытиях в центре Москвы 4 мая. С 16:30 в том числе нельзя будет проехать по улицам Садовнической, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, Балчуг, по Болотной и Старой площадям, в Китайгородском проезде, а также по ряду набережных.

Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы 4 мая

