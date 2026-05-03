Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 18:08

Общество

Температура поднялась до нормы июня в столице 3 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минимальная температура в Москве достигла 10 градусов 3 мая, а дневная составила 21,4, что соответствует норме июня. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сегодня наступило лето. Минимальная температура составила плюс 10,0, а дневная – впервые превысила в этом году отметку плюс 20", – отметил он.

По словам синоптика, среднесуточное значение 3 мая впервые в 2026 году оказалось выше 15 градусов.

"Учитывая, что такой критериальный показатель сохранится в течение ближайших нескольких суток, можно утверждать: природа, пусть и ненадолго, но включила тестовый режим "метеорологического" лета", – добавил метеоролог.

При этом во вторник, 5 мая, в столицу придет первая весенняя гроза. По данным синоптиков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западный до 11 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Вместе с тем похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы. 7 и 8 мая город ждет прохождение холодного фронта, могут быть небольшие дожди.

Температурные рекорды ожидаются в столице на неделе

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика