Температура поднялась до нормы июня в столице 3 мая

Минимальная температура в Москве достигла 10 градусов 3 мая, а дневная составила 21,4, что соответствует норме июня. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сегодня наступило лето. Минимальная температура составила плюс 10,0, а дневная – впервые превысила в этом году отметку плюс 20", – отметил он.

По словам синоптика, среднесуточное значение 3 мая впервые в 2026 году оказалось выше 15 градусов.

"Учитывая, что такой критериальный показатель сохранится в течение ближайших нескольких суток, можно утверждать: природа, пусть и ненадолго, но включила тестовый режим "метеорологического" лета", – добавил метеоролог.

При этом во вторник, 5 мая, в столицу придет первая весенняя гроза. По данным синоптиков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западный до 11 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Вместе с тем похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы. 7 и 8 мая город ждет прохождение холодного фронта, могут быть небольшие дожди.

