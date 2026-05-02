Аэропорт Шереметьево снял ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Соответствующие ограничения вводились на фоне продолжающихся атак украинских дронов. На данный момент российская ПВО сбила 9 вражеских БПЛА. Атака на Москву началась в ночь на 2 мая.

Сотрудники экстренных служб участвовали в работе на территориях, где были обнаружены остатки беспилотных летательных аппаратов.