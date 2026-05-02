Аэропорт Шереметьево перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры были приняты по причине закрытия воздушного пространства вблизи авиагавани, пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках рейсов и призвали уточнять статус полета на онлайн-табло.

Ограничения воздушного коридора были объявлены на фоне продолжающихся налетов украинских дронов. К настоящему моменту системам ПВО удалось сбить 9 дронов на подлете к Москве.

Во всех случаях в работе на местах падения фрагментов БПЛА были задействованы сотрудники экстренных служб.