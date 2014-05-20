Таксисты работали почти бесплатно из-за аварии в Наро-Фоминском районе

Столичные таксисты, работающие у метро "Юго-Западная", отвозили пассажиров в Наро-Фоминск за 100 рублей, сообщила M24.ru читательница Елена.

Отметим, что средняя стоимость поездки составляет 1600 рублей.

Напомним, около 13.00 в Наро-Фоминском муниципальном районе, у станции Бекасово – на Киевском направлении столкнулись два поезда. Товарный состав сошел с рельс и столкнулся с пассажирским, следовавшим по маршруту Москва-Кишенев. Два вагона пассажирского поезда перевернулись.

Всего пострадали 55 человек, шестеро пассажиров погибли.

И-за аварии было закрыто движение по МЖД в районе столкновения. Поезда дальнего следования приходили в Москву в обход участка.