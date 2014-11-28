Одесса-Москва: звездный путь Стаса Костюшкина

"Нераскрытые тайны": Стас Костюшкин – "Чай не вдвоем"

Тайна загадочного предсказания. Что напророчила Стасу Костюшкину цыганка? Синдром нарцисса: откуда в Стасе безумная страсть к эксцентричным выходкам? Как выходки артиста едва не толкнули его мать на самоубийство?

Еврейские корни как залог успеха. За что Костюшкин так благодарен роду Шульманов? Распад "Чай вдвоем". Почему друзья ушли в сольные плавания? Женщины певца: как третья жена помогла ему начать жизнь с нуля? Загадка кармы: как понять, что тебе предназначено свыше и какой путь суждено пройти Стасу Костюшкину? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Московский одессит

Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Однако коренным одесситом мальчик не стал. В два года родители переехали в Ленинград. Историю своих черноморских корней Стас знал весьма отдаленно. Тогда говорить об этом и гордиться этим было не принято. В Одессу он возвращался только летом: погостить у бабушки и дедушки.

"Дедушка Аркадий, на которого я всегда хотел быть похож и который всю жизнь просыпался в шесть утра, а то и в пять, и жужжал уже бритвенным станком – машинкой "Харків", потому что зачем-то надо было идти в шесть утра покупать каравай – потому что он в шесть утра еще горячий.

И вот эти работяги были те люди, которые привыкли работать. И он всегда думал о работе. И на смертном одре перед смертью он спросил: "Что у Стасика с работой? Как он там работает? Что – все хорошо?", – "Хорошо". И он умер", – рассказывает певец Стас Костюшкин.

Пройдет 30 лет, и Стас назовет свой сольный коллектив Stanley Shulman Band – по родовой фамилии деда. А в далеком 1980-м, в то время как его сверстники будут стараться походить на коренных питерцев, Костюшкин, наоборот, разнообразит свою речь непонятными словечками с южным акцентом и еврейскими анекдотами. Стас очень гордился тем, что он одессит. Но откуда в подростке возникло такое четкое, но необъяснимое осознание своего инородства?

"Философское понятие генетической, психологической памяти. Потому что все наши реакции, все наши душевные расстройства, невротические – они, конечно, являются результатом действия нейромедиаторов, то есть это биохимия мозга. Существует два понятия: генотип – это то, что заложено в наших генах, и фенотип – это приобретенное в нашей жизни. Генотип – это то, как мы должны реагировать, а фенотип – это те стереотипы поведенческие, которые мы приобрели в процессе нашей жизнедеятельности", – считает психоаналитик Александр Теслер.

Евреи всегда сохраняли традицию. Евреи как-то старались в силу определенных обстоятельств держаться друг друга. Одним из самых больших преступлений у евреев считалась смена религии. И в силу этого компактного проживания, общения, культуры, традиций – в силу этого сохранились культура и, скажем прямо, способ реагирования.

"Не знаю, не могу сказать. Это такая историческая материя. Я однажды сказал фразу, которая мне очень нравится: что мне кажется, что если на том свете есть рай, то я хотел бы, чтобы это была Одесса. То есть это такое – с горлицами вот такое, которые под ногами ходят, с виноградными гроздьями, которые свисают над головой, с бабушками, которые, лузгая семечки, обсуждают каждого худого, потому что он "чи больной, чи шо?". Ну как-то вот так", – рассказывает Костюшкин.

Фото: ТАСС

Стас уверен: именно еврейская кровь дала ему все, что он сейчас имеет. Артист утверждает: свои корни он ощущает каждой клеткой своего тела. Дух прошлых поколений будто живет в нем.

"Так или иначе, все-таки в еврейских семьях соблюдается определенная традиция, существуют определенные культурные корни и ребятишки читают определенную литературу, воспринимают еврейский юмор, еврейскую музыку. Так что, если сохранились культурные корни, я считаю, что любой народ должен выжить. Чувство юмора вообще помогает выживать в самых сложных ситуациях. И когда оно есть – вот результат: вот за несколько тысяч лет выжили", – говорит Александр Теслер.

"Мне кажется, это то, что с молоком матери и, наверное, моих отцов-прадедов и только вошло в меня. Я всегда был вот таким черноморским. Всегда был черноморский, всегда был веселый", – рассказывает Стас Костюшкин.

Еврейский вопрос

В роду Костюшкиных – Шульманов сплошь творчески одаренные люди: поэты, архитекторы, писатели и музыканты.

"Мама говорит: "Я хочу, чтоб ты пел. Я хочу, чтобы пел. И я хочу, чтобы я сидела в каком-нибудь театре, там, в Ла Скала, а ты вышел на сцену и пел, – вот что я хочу.

Папа мой замечательный человек. Он добрейший. Он безумно талантливый. Он источает тепло. Для человека, студента духового факультета училища Мусоргского, фамилия Костюшкин – вот там как для консерваторцев наряду с Мусоргским, Римским-Корсаковым. Это джазовый мейнстрим такой. Корифей джаза", – утверждает Костюшкин.

Любовь к музыке и к сцене заложены в Стасе Костюшкине генетически. Но хоть он и считает себя музыкально одаренной личностью, признается, что как еврей до мозга костей в душе он прежде всего чувствует себя торговцем.

"Я раскладываю все, чему я научился в Ленинграде, в Одессе и в Москве, и все это здесь задорого продал. Вот такая история у меня лично. Я, в принципе, торгаш. Все, что я делаю, – я всем торгую.

Как-то у меня один глаз все время смотрит на тех, кто рядом со мной, на тех детей рядом со мной, и все время я понимаю, что мне надо все те проекты, которые за 40 лет я создал, – мне ж их надо финансировать. Это ж не просто так. И все, что я делаю, я делаю, конечно, на продажу. И мне это можно сколько угодно ставить в пику, говорить: "Как тебе не стыдно? Ты там такой-сякой растакой", – говорит Стас.

"Да дело в том, что все-таки евреи не в самой лучшей обстановке проживали, особенно в Средние века в Европе, на Ближнем Востоке. И в силу этого появилась какая-то, может быть, даже и национальная настырность, какая-то целеустремленность. Почему нет, когда появляется возможность преуспеть, реализовать свои амбиции. Зачастую там, где кто-то ленится, евреи достигают успеха", – утверждает Александр Теслер.

Кто знает, если бы в роду Стаса Костюшкина не было бы Шульманов, состоялся бы он как творческая личность? Хватило бы молодому певцу той самой прозорливости, наглости и неповторимого обаяния, которые в результате и стали залогом его успеха. Ведь творческих наставников у Стаса никогда не было. Его мечта стать популярным артистом родилась в процессе сидения на школьной скамейке запасных.

"Я был всегда двоечником. Я был в классе таким изгоем. По жизни во всей школе, в музыкальной школе я вот был абсолютный ноль. Да я не мог учиться хорошо, потому что по ночам я просыпался: папа пьяный приходил, вы дрались, у вас были драки. А потом приезжали изредка такие огромные гренадеры Скворцовы-Степановы, скручивали отца. Поэтому было не до моей личности. Не очень было до моей, честно говоря. И я всех понимаю", – рассказывает Костюшкин.

"Каждый человек одарен. В какой-либо сфере либо каким-либо талантом человек всегда наделен. Другое дело, что чувствует это ребенок либо не чувствует. Помогают ли ему родители в раскрытии этого таланта либо, наоборот, губят этот талант?

Если ребенок в подростковом возрасте часто ведет себя эксцентрично, вызывающе, на самом деле это попытка привлечь к самому себе внимание, которого недостает, той любви, которую он недополучает. Через такие вещи его, собственно, начинают замечать его родители", – считает психолог Артем Толоконин.

Подростковые комплексы

Как показали последние исследования Британской национальной академии психиатрии, около 60 процентов подростков, сталкивавшихся с проблемами в семье и непониманием общества, смогли побороть свои глубинные комплексы с помощью хобби.

Танцы, пение, живопись, спортивные достижения помогли им поверить в себя и в людей, увидеть смысл жизни и утвердиться в глазах сверстников. В случае Стаса Костюшкина его спасением от ужаса домашних разборок стало занятие в театральном кружке.

Фото: ТАСС

"Да, я пока еще никого из себя не представляю, ничего из себя не представляю, но как-то на меня уже нормально смотрят, по крайней мере. "Ну иди, попробуй сделай". Я вышел на сцену. Я очень боялся. И вдруг в одном месте (оно мне казалось таким очень забавным) я так как-то смешно очень сделал.

И родительский комитет, который не уходил (они всегда были в театре), – они вдруг засмеялись. Я подумал: "Так это ж я сделал смешно – и им смешно. Я сделаю еще". Я еще. Я начал дурачиться. Они смеялись и заливались. И дальше говорят: "Мы тебе роль дадим. Тебе роль. Ты хорош". Впервые в жизни мне сказали, что я хорош", – вспоминает Стас Костюшкин.

В 10 лет Стас впервые почувствовал неподдельный интерес окружающих. С этого момента привлечение внимания стало его основной целью. Он готов был и петь, и танцевать, и кривляться, только чтобы еще и еще раз вызвать улыбки и смех на публике.

"А тут вдруг сказали: "Ты хорош". И ради этой субботы для меня не было ни понедельника, ни вторника, ни пятницы. Для меня была только суббота. И мама говорила, когда я плохо очень учился, она говорила: "Мы запретим тебе ходить в театр". И вот это единственное, что меня тогда в детстве безумно пугало. Понятное дело, что я решил стать актером", – рассказывает Стас.

"Любые эксцентричные поступки, которые делаются на публике, вызывают прилив позитивных эмоций. Когда на подростка обращают повышенное внимание? Когда он может завоевывать это внимание. Это огромная энергетика, которая течет в сторону личности, и человек это чувствует.

Конечно же, это потом и стимулирует идти дальше по этой профессии, становиться артистом, человеком публичным, который выступает на сцене, даря радость людям, но и взамен получая повышенное внимание", – утверждает Артем Толоконин.

Именно новая подруга из театрального кружка навсегда изменит судьбу 14-летнего Стаса. Он будет уверен: его призвание – кино и театр. Но на пути в театральное училище случится неожиданный и очень резкий поворот всей его жизни.

"Я очень хотел быть актером. И по дороге в театральный институт ЛГИТМИК мне встречается девушка (девочка Настя Бартенева) и говорит: "Ты куда?" Я говорю: "Да хочу узнать, че там в ЛГИТМИКе. Хотя бы какие экзамены. Попробовать сдать". Она говорит: "Ты дурак? Какие экзамены? Ты че – ты не петь будешь?" Я говорю: "Да нет, я хочу актером быть". "Тебе петь надо. Иди в консерваторию". А мне-то 14 лет. Я говорю: "Насть, какая консерватория?" "Иди в консерваторию", – вспоминает Костюшкин.

Карма и йога

Может ли такой с виду незначительный поворот навсегда изменить течение человеческой жизни? Кто эти люди, которые встречаются нам на пути якобы внезапно, якобы случайно? И что означает понятие "карма"?

"Карма – это одно из центральных понятий индийской философии. В переводе с санскрита означает "дело, труд". Это ответственность за наши действия и бездействия. За все наши слова и мысли мы отвечаем, мы получаем воздаяние", – объясняет преподаватель йоги Евгения Клебанская.

"Я в последнее время реально фаталист, потому что мне кажется, что меня кто-то просто уже ведет. То есть я так как-то сдался и делаю то, что… Вот "как надо, так и делайте". Очень плохо, когда вы сопротивляетесь велению судьбы. То есть вы начинаете идти наперекор.

Одни говорят: "Наперекор", другие говорят: "Уступайте карме своей". Этого не следует делать, хотя это прерогатива смелых очень, настоящих людей, они идут наперекор судьбе, наперекор всему. А это, как правило, никому, в общем-то, и не нужно", – считает Стас Костюшкин.

Фото: ТАСС

Понятие кармы уходит своими корнями к древним манускриптам, по которым все живые существа несут ответственность за свою карму, свои действия и их последствия и за свое освобождение из круговорота рождения и смерти – сансары.

"Безусловно, закон кармы не имеет начала и конца, и мы рождаемся с определенными задачами, и просто нет другого выхода, как идти своим путем, если уметь прислушиваться. Человек рождается, какие-то возникают вопросы, возникают проблемы, и приходится их решать. Кто-то должен научиться творчеству, раскрывать себя.

Кто-то должен научиться проявлять волю. Кто-то должен научиться быть счастливым. То есть у каждого есть свои некие задачи. Человек будет счастлив. Он развязывает кармические узлы, и энергия высвобождается, и человек самореализуется", – утверждает Евгения Клебанская.

Стас Костюшкин верит в учение о карме. Еще в юности он осознал: все, что происходит, и все, что не происходит с ним, – к лучшему. "Я стал ровным для себя. Я вдруг понял, что мне хорошо. Я не сопротивляюсь, я никому не иду наперекор", – говорит Костюшкин.

Как только Стас научился принимать все, что дарит ему каждый день жизни, и перестал яростно бороться с мирозданием, Вселенная открыла перед ним дверь к успеху, о котором он так мечтал. Его биография полна загадочных встреч, невероятных подсказок и предсказаний.

"Моя самая фантастическая история: в театре "Зазеркалье", в котором я работал в момент моего прохождения учебы в консерватории, приехал актер. Спектакль. Я все помню. Детский альбом. Он играл чтеца. Первое действие прошло. Я никого не играл – никого. Я не говорил. Я не пел. Мало того, меня не было видно: я был в ростовой кукле огромного медведя. Серого медведя такого. Бурого.

И я выхожу (медведь вышел), что-то станцевал, и я снимаю себе голову с этого медведя и иду в гримерку. Актер (я не помню, как его зовут) – он сидел на ступеньках и курил. Он сидел и курил. Я прохожу мимо, он говорит: "У тебя очень большое будущее", – вспоминает Костюшкин.

В этот момент на творческом горизонте Стаса не было ни значимых ролей, ни перспективных предложений. Но фразе незнакомого артиста суждено было вскоре сбыться.

"В консерватории я встретил Дениску Клявера. Сейчас я об этом расскажу. У меня была девушка (кстати, она потом была моей женой), и она училась в училище Мусоргского по классу фортепиано. У нее была подруга Наташа Карасева.

У Наташи Карасевой был друг, который сдал на права и теперь у него есть машина "Жигули". Конечно, это было очень круто. Хотелось посмотреть на такого друга, который уже сдал на права, и у него вообще есть машина, когда мы все до сих пор не всегда имеем деньги на троллейбус. И она говорит: "Он похож на тебя. Он такой же, как и ты". Я говорю: "Так приводи его в театр". Она говорит: "Да, хорошо, приведу", – рассказывает Стас Костюшкин.

Так со своей легкой руки подруга, сама того не ведая, изменила жизнь молодого актера Костюшкина.

"Моя жена зашла за кулисы. Я говорю: "Ты хоть покажи, кто похож на меня». Она говорит: "Смотри". Я смотрю в эту дырочку. Я говорю: "Где?". "Ну, вот, на четвертом ряду" "Господи, кто это?" "Это вот и есть тот парень". Я говорю: "Это точно не МS Hammer?"

В четвертом ряду сидел человек, не снявший плащ в театре. Он сидел в плаще, в перчатках. Вот так у него все руки были в перчатках. Такая…Тогда в те времена это называлось "платформа" – выбритая платформа. Вот такое пришло чудо. Мало того, я попросил всех актеров: "Просто смотрите, кто сидит в четвертом ряду. Это просто невероятно". И все смотрели на него и говорили: "Да, крутой пацан". А оказался парень-то нормальный", – вспоминает Костюшкин.

С чистого листа

Все и всегда в карьере Стаса развивалось стремительно благодаря людям, оказавшимся в нужное время и в нужном месте. Отцом нового друга Дениса Клявера оказался знаменитый актер Илья Олейников. Он-то и поддержал идею парней создать песенный дуэт, ссудив им огромную по тем временам сумму денег на раскрутку.

"Вы знаете, 64 тысячи долларов – это сегодня огромные деньги, а тогда это были просто невероятные. Может, это где-то миллиона полтора – вот так на сегодняшний день. И надо было возвращать Илье Львовичу его деньги, тем более он уже сказал: "Вы там потихонечку возвращайте". Мы: "Да, мы вернем, но вот сейчас на "Русском радио" стала "Наша песня". Надо бы нам еще". И он еще дает 24", – говорит Костюшкин.

Фото: ТАСС

В шоу-бизнесе 90-х молодая группа "Чай вдвоем" быстро нашла сильных заступников. Михаил Шуфутинский почему-то взял с собой на гастроли именно дуэт Стаса и Дениса, а Лайма Вайкуле сделала с малоизвестной группой целую концертную программу. И вот вся страна уже поет и пьет чай вместе с двумя накачанными красавцами.

"Мы вот персонажами стали только тогда, когда спели "Ласковую", а это был (начали мы в 94-м) 2000 год. То есть это долгий-долгий, в шесть лет, очень интересный путь. Но тяжелый", – считает Стас Костюшкин.

"Я не могу, мне надо выйти. Я вижу эту толпу – пусть 20 человек, 30 пускай, но я вижу этих людей и мне надо с каждым поговорить. И когда я нахожу (а я это умею делать) общий язык, мы через 20 минут просто дружим, мы настолько любим друг друга… Я понимаю, что вот она – моя миссия. Значит, есть какая-то миссия, наверное, которая… Вот она у меня есть", – утверждает Костюшкин.

Но как же Стасу Костюшкину удалось пройти этот путь от двоечника и изгоя класса до солиста "Чай вдвоем" и любимца миллионов девушек? С чего же все началось?

"В детстве, конечно же, стал он и все иже с ними – все Шварценеггеры. Для меня других и не было. Равнялся только на них. Мне нужно было получить заряд мужества, которого во мне не было. Этот заряд я мог получить от этих людей. И они мне реально очень помогли", – говорит Стас.

"В жизни может быть все что угодно. На то она и жизнь. Бывают такие метаморфозы, когда человек ведет как бы обычную, серую, ничем не привлекательную жизнь, и вдруг на него находит какое-то вдохновение, и он чувствует талант и начинает делать, и у него все начинает получаться. Даже если ему 40 лет. Жизнь его после этого круто меняется", – объясняет Артем Толоконин.

В античности кумирами называли статуи великих богов и царей. "Кумир" с древнегреческого – "божество, предмет восхищения и поклонения". Сегодня слово "кумир" означает личность, признанную некой прослойкой общества единственно достойной поклонения и подражания.

"Кумир – это некий ориентир, который использует подросток, ребенок для того, чтобы выбрать свой жизненный путь. То есть если деятельность какого-либо человека попадает в сферу интереса подростка, то для него этот человек становится кумиром, на которого он равняется, образом, к которому он стремится, к его характеру, к его навыкам, к его каким-то поступкам.

Он начинает его пародировать. Через это он раскрывает самого себя. Кумиры могут помогать преодолевать комплексы, которые есть у подростка. К примеру, если он повесил портрет Арнольда Шварценеггера и каждое утро занимается подъемом гантелей, то это, скорее, огромный плюс, чем минус", – говорит Артем Толоконин.

Стас признается: с ним так и случилось. Да, он стал красив и силен, он начал нравиться девушкам, крутил романы, самоутверждался, дважды женился. Но все его детские страхи и ощущения ненужности никуда не уходили до тех пор, пока не сбылось то самое предсказание цыганки из придорожного кафе.

В 2006 году в коллектив "Чай вдвоем" пришла новая танцовщица Юлия Клокова. Именно эта женщина, как и пророчила цыганка, перевернула весь мир Стаса. В возрасте 35 лет он развелся со второй женой и начал все с чистого листа.

"Она начинает меня прессовать, прессовать, прессовать. В тот момент, когда уже прессинг заканчивается и я вылезаю, жестко просто начинаю на нее срываться, и она: "Хорошо, ты все понял. Иди сюда, я тебя поцелую". "Да не надо меня больше целовать. Вообще трогать не надо". "Та ладно, ну перестань, ну что ты".

А я уже заснуть сегодня уже не засну, понимаю, что не понимаю, что будет дальше. То есть вот наша жизнь – она вот так. Но при этом при всем, конечно же, это я говорю: "Впереди всех бежит только та лошадь, которую стегут". И вот меня это как-то все время как-то подбивает", – говорит Костюшкин.

Делай один

Международная ассоциация психоаналитиков в 2001 году провела исследование среди 200 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и опубликовала любопытные данные. Оказывается, успешность мужчины напрямую зависит не от его амбиций, а от амбиций женщины, которая рядом с ним. Если близкая женщина умеет правильно мотивировать партнера и вовремя надавливать на его слабые и сильные стороны, то и 70 процентов успеха у сильного пола в кармане.

"По своей сути женщина испокон веков была и остается хранительницей домашнего очага. Еще один очень тонкий момент: всех мужчин всегда рожала женщина. Соответственно, подсознательно мужчина в каждой женщине отчасти видит собственную мать. И так как женщина рожает мужчину, то она ему указывает дорогу в жизнь.

То есть она закладывает определенные мысли, определенные взгляды на него. И подсознательная оценка самого себя – это то, что закладывает изначально мать в человека, соответственно, судьба или то, о чем думает мужчина – это полностью заслуга женщины, которая рядом с ним. Соответственно, за каждым успешным мужчиной всегда стоит более успешная женщина, только которая не действует внешне", – говорит Артем Толоконин.

Фото: ТАСС

Костюшкин признается: Юля подтолкнула его и позволила поверить в свои силы. Именно любимой жене он благодарен за начало своей новой жизни. Ведь Юля в буквальном смысле спасла его и от моральной, и от физической смерти.

Очередная тренировка в спортзале после долгих гастролей, недосыпа и хронической усталости. Стас поднимает над головой гантелю весом в 120 кг и теряет сознание. Титановая конструкция с грохотом придавливает его голову и шею.

"Приходится верить в то, что что-то такое существует. И в ангела-хранителя тоже верю и верю, что что-то меня охраняет, конечно… Меня бы с вами… Сейчас я бы с вами не разговаривал", – рассказывает Стас. Вернувшись домой к жене с сильнейшим сотрясением мозга, Стас буквально рухнул на пол. Юля успела вызвать скорую, которая вывела певца из комы.

Побывав на грани двух миров и пролежав месяц в больнице с целым набором диагнозов от нервного и физического истощения до сильного сотрясения мозга, Стас переосмыслил всю свою жизнь. Он понял, что в 40 лет хочет начать все с нуля.

"И я понял, что все, я не хочу больше "Чай вдвоем". Я хочу дальше. Я не могу больше. Я хочу что-то новое. Где-то я вычитал, где-то в одном интервью, где было написано, что "почему распался "Чай вдвоем"? Потому что Юлия Костюшкина всегда говорила своему мужу: "Ты – Бог и ты намного круче, чем Денис. Иди и делай все один".

Я подошел первый, открыл и говорю: "Почитай, что ты мне хотя бы раз должна сказать. Хотя бы раз. Не надо два. Но я хотя бы раз хочу об этом услышать. Что же люди уже об этом пишут, а ты еще ни разу не сказала". Ее похвала может быть такого уровня: "Кстати, ты был ничего сегодня". Ну вот это, наверное, уже… А как правило: "Ну что, обделался?", – рассказывает Стас Костюшкин.

Нарцисс

После ухода из группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин осуществил свою детскую мечту: создал группу Stanley Shulman Band,исполняющую песни 30–40-х годов, которые так любил его дед.

Второе творение Костюшкина – группа с неслучайным названием "Одесса". Солируя там, Стас эпатирует публику, как ему заблагорассудится: то снимет клип, в котором предстанет в костюме Адама, то, поссорившись с Николаем Цискаридзе на танцевальном проекте, так вдохновится, что посвятит склоке песню.

"Я подхожу к Папунаишвили и говорю: "Женя, скажи, пожалуйста, человек, который сидит, вот это вот – он бальник?" Он говорит: "Да нет, он не бальник". Я говорю: "Так если он не бальник, тогда пусть закроет…" Естественно, родилась оттуда рифма", – рассказывает Костюшкин.

В своем творчестве Стас не стесняется не только показывать, но и рассказывать на всю страну о своих танцевальных способностях. Что за выходки и ребячество в возрасте 43 лет? Быть может, такое поведение – это возобновившаяся ярко выраженная борьба с детскими комплексами?

"Зигмунд Фрейд – он замечательно устроил систему психологическую. Он дал возможность разложить нашу психику на несколько уровней. И типы человеческих характеров, личности, скажем прямо, стали более транспарентными. И этот термин "нарциссизм" – он психологически, я бы сказал, в чем-то психиатрический", – утверждает Александр Теслер.

Нарциссизм – чрезмерная самовлюбленность и завышенная самооценка, не соответствующая действительности. Нарциссизм проявляется и в специфическом сексуальном поведении. По утверждению Зигмунда Фрейда, каждый ребенок переживает период, характеризующийся сильным чувством самовлюбленности.

При нормальном развитии личности это не наносит вреда и проходит с годами. Если болезненный нарциссизм встречается у взрослого человека, как правило, самооценка очень завышена и далека от реальности.

"Это склад характера, это тип личности. Человек фиксирован только на себе. При чем ему совершенно наплевать, вызывает он чье-то внимание или нет. Истерик – он демонстративен. Он будет стараться привлечь внимание любым путем.

Нарцисс – совершенно нет. Он живет в своем мире, ему совершенно наплевать на окружающих. Он эмоционально холоден. И он фиксирован только на себе. Зачастую это достаточно способные люди, талантливые во многих ипостасях.

Фото: ТАСС

Но тем не менее это люди, общение с которыми радости не приносит. И, несмотря на их талант, красоту, профессиональный успех, это люди, которые не пользуются любовью окружающих. Почему? Потому что они любят только себя", – рассказывает Александр Теслер.

Последняя выходка Костюшкина повергла общественность в большой шок. "Вы знаете, вот та ситуация, которая произошла (естественно, мы это затронем) с Аллой Борисовной Пугачевой, – то, что я на нее упал на "Новой волне". Я вам скажу: я точно знал, что мне это надо сделать", – утверждает Стас Костюшкин.

Свалившись на саму Примадонну, Стас как ни в чем не бывало продолжил исполнять новую песню.

"Алла Борисовна настолько сильный человек. Она… Информационно видно, что она говорит мне: "Не делай этого". А мне кто-то сказал: "Вообще вот не запаривайся. Вот нет, делай. Неважно, что будет". Но когда вот эта доска (стола не было) провалилась, я упал на Пугачеву, я мгновенно сообразил, что все произошло так, как должно было произойти", – считает Костюшкин.

Оправдать интерес

В классической психологии и психиатрии чрезмерный нарциссизм рассматривают как серьезную личностную дисфункцию или расстройство личности. Последователь Зигмунда Фрейда, крупнейший специалист по психотерапии Отто Кернберг в своем труде 2001 года "Тяжелейшее расстройство личности и методы терапии" доказал, что нарциссы склонны не только с презрением относиться к окружающим и постоянно демонстрировать собственное превосходство, но и уходить в глубочайшие депрессии на фоне неудовлетворенности собой, которые в конечном итоге приводят к суициду.

"Я думал: "Может, выпрыгнуть из окна, чтоб все закончилось". Потому что все пишут, звонят, и это все на тебя одним большим каким-то таким, бетонной плитой падает. Я даже после того как упал на Пугачеву, не стал читать комментарии.

Я уже понял, что там просто такой кошмар, что не надо об этом просто. Ты там соберись, а внутри говорит: "Я вообще ничего не хочу. Я хочу, может быть, даже умереть", – потому что тяжело. И с каждым годом легче-то мне не становится.

Думаю: "Надо же, мама моя какая молодец. Меня трясет, а она нормально восприняла". Это потом, я когда приехал, она сказала: "Я хотела просто перерезать себе вены. Мне так страшно было. Я думала, что все пропало", – вспоминает Стас Костюшкин.

"Существует такой психиатрический диагноз: генерализованное тревожное расстройство. То есть это тревожная личность. Это человек, у которого все преломляется через тревожную призму. Он боится, что что-то может случиться с ним, с его родными, в стране.

Зачастую в каких-то ситуациях это компенсируется обязательностью, пунктуальностью, но на самом деле этот человек нуждается в поддержке психолога, психотерапевта, а иногда и в медикаментозном вмешательстве.

Обычно тревожные люди находят возможность компенсации: или это друзья, или это люди, которые их поддерживают, люди, на которых можно переложить ответственность за принятие решения. Потому что тревожному человеку очень сложно принимать решения. Но существуют другие люди, которые с большим удовольствием это делают", – рассказывает Александр Теслер.

"Я однажды как-то пошел на кладбище. Я пришел на это кладбище, и оно такое чистое, и там поют птицы. И я так по-хорошему позавидовал всем тем, кто там лежит, потому что они уже больше не должны просыпаться каждое утро с головной болью, как пережить этот день и как зайти дальше в день.

Вот моя жизнь – она вообще непонятная. Каждый мой шаг – он может быть осмеян, оплеван или, наоборот, вознесен. И вот эта нестабильность… А вот эта осмеянность, оплеванность и вознесение – это ощущение уже моей души, это вот то, что там буду ощущать… Не то, что Стас Костюшкин накачал огромный здоровый танк, в котором живет маленький мальчик, который забился и всего боится. И ты абсолютно прав", – считает Стас.

"Оправдай интерес окружающих". Сегодня ко мне есть интерес. Есть. Я это слышу. Я это чувствую. Но я, как и все львы, трусливый в плане того, что я боюсь не оправдать или потерять то, что сегодня есть", – утверждает Костюшкин.

Популярность Стаса Костюшкина со стороны кажется результатом невероятной удачи или успешного стечения обстоятельств. Но для самого певца залогом успеха стало именно его фанатичное желание доказать самому себе и обществу, что он на что-то способен.

"Что делать дальше-то вообще? Что происходит? Что в этой жизни? Я все сделал, все, что мог. Все, что надо было, все, что мог, – я уже все сделал. Не ошибаюсь ли я? Не было ли ошибкой это движение? Я, наверное, не могу без этого. Я не могу без сцены. Я без сцены реально становлюсь неврастеником", – говорит Костюшкин.

Все мысли, дела и мечты Стаса вот уже 30 лет направлены на то, чтобы нравиться людям и завоевывать их внимание по щелчку пальца. И кто бы что ни говорил про Костюшкина, у него это получается. Он с легкостью веселит, возмущает и эпатирует публику. Главное, что самого артиста и его поклонников это более чем устраивает.