В зоопарке на Арбате нашли хамелеона без паспорта

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Прокуроры нашли в контактном зоопарке на Новом Арбате, где истязали львенка, хамелеона без паспорта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Хамелеон – животное, занесенное в список приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – был без документов, подтверждающих законность происхождения и владения этим животным.

Напомним, ранее у контактного зоопарка забрали двухмесячного львенка – в ходе осмотра выяснилось, что животное было избито. Владельцы бизнеса не смогли предоставить ветеринарных документов на хищника. Сейчас он находится в центре передержки департамента природопользования.

Это не единственное "прегрешение" владельцев зоопарка. Выяснилось, что там отсутствуют документы и на других животных. Кроме того, там не велось журнала проведения дезинфекции.

Отметим, что контактные зоопарки являются объектом пристального внимания зоозащитников. По их словам, питомцы таких зоопарков замучены и нуждаются совсем в другом уходе.

"Контактные зоопарки – это места, где родители предлагают детям животных в качестве живых игрушек. За жестокость по отношению к животным должна нести ответственность не только администрация зоопарков, но и родители детей, которые мучают животных", – заявил зоозащитник и тележурналист Тимофей Баженов.

Пока зоозащитники проявляют беспокойство, количество контактных зоопарков в столице только растет. Летом очередной из них появится в парке "Сокольники".