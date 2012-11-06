Московский зоопарк объявил конкурс елочных игрушек

Фото: moscowzoo.ru

Московский зоопарк проводит конкурс елочных игрушек "Новогодняя змейка" – в честь символа будущего года по китайскому календарю. Работы, сделанные своими руками, будут приниматься с 15 ноября по 26 декабря, лучшие из них украсят праздничную ель.

Подобный конкурс проводится зоопарком уже пятый год. Требования просты: игрушки должны быть большого размера, от 25 сантиметров, и сделаны из водонепроницаемых надежных материалов, чтобы выдерживать снег и дождь. Тематика работы должна быть "сказочной и зоопарковской".

От одной семьи или одного творческого коллектива будут приниматься не более трех игрушек. К каждой работе должен быть приложен листочек с названием работы, фамилией автора, возрастом и контактным телефоном. Принести поделки можно в среду, четверг и пятницу в "Образовательный центр московского зоопарка" по адресу Красная Пресня д. №4Ас 10:00 до 17:00, сообщается на сайте зоопарка.

Авторы работ, которые пройдут отбор, получат сертификат участника, почетную грамоту победителя конкурса и памятные призы. Для лучшей семейной работы приготовлен специальный подарок – годовой абонемент на бесплатное посещение Московского зоопарка. Подведение итогов и награждение победителей состоится 7 января 2013 года на Центральной сцене Московского зоопарка во время Новогоднего представления в 13:00.