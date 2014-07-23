Инстаграм московского зоопарка признали одним из лучших в России

Instagram Московского зоопарка назвали одним из лучших в России

Аккаунт Московского зоопарка вошел в список из 24 лучших российских инстаграмов, говорится в сообщении на странице зоопарка в Facebook.

Рейтинг составило англоязычное издание о современной российской культуре The Calvert Journal.

Аккаунт зоопарка в инстаграме @moscow_zoo_official появился 29 января.

На странице зоопарка десятки фотографий его обитателей.

"А вы знали о том, что секрет разведения соболя в неволе был разгадан биологами именно в нашем зоопарке?" - гласит надпись к фотографии детенышей соболя.

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Тут есть и фото крокодила с забавным комментарием: "По мнению крокодилов, человек на 100% состоит из еды".

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Объявление о встрече детского Зооклуба сопровождает жаба на мотоцикле.

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

В список лучших инстаграмов также попали аккаунты Мирославы Думы, Наталии Водяновой, Виктории Бони, Артемия Лебедева, Рамзана Кадырова, фотографа Мурада Османова с его серией "Следуй за мной" и другие.

В рейтинг вошел и аккаунт Роскосмоса, который публикует захватывающие виды Земли с Международной космической станции и повседневную жизнь ее обитателей.

А также инстаграм Дмитрия Медведева, который выкладывает в основном фото из путешествий, новые пиджаки и галстуки, цветы, котят, целующихся лебедей и селфи из лифта.