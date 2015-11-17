Еще одна красная панда поселилась в столичном зоопарке

Фото: facebook.com/MoscowZoo

В столичном зоопарке появилась еще одна красная панда, сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

"К нам приехал самец красной панды. Ему полтора года, он родом из Польши, пока у него нет имени. Он уже прошел положенный карантин и теперь живет в вольере вместе с самкой Зейн на экспозиции "Кошки тропиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самец панды осваивается довольно медленно и пока боится самку. В отличие от него, самка Зейн привыкла к людям – дает себя гладить и берет корм из рук.

Кроме специального комбикорма, панды едят фрукты, морковь, тыкву и зеленые листья бамбука, которые им привозят из Сочи.

Красная панда включена в списки Международной Красной книги со статусом "Подвергающийся опасности".

Напомним, ряд павильонов столичного зоопарка в настоящее время закрыты на реконструкцию. В частности, на ремонт закрыты: Детский зоопарк, контактная площадка Детского зоопарка, вход с улицы Садовая-Кудринская, "Остров зверей", бассейн сивуча, жирафник на Старой территории, одно крыло павильона "Дом птиц" и экспозиция человекообразных обезьян.