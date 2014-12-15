Каток в Московском зоопарке откроется после наступления морозов

Фото: m24.ru
Открытие катка в Московском зоопарке отложено до наступления холодов, сообщает пресс-служба зоосада.
"Ждем настоящей зимы и хорошей морозной погоды - лед у нас естественный, и при нуле градусов не замерзает", - говорится в сообщении зоопарка. Каток откроется, когда температура достигнет -5 градусов.
Отметим, что каток залит на старой территории зоопарка возле круга катания на пони. Вход на него будет бесплатным - достаточно прийти в зоосад, купить входной билет и, после знакомства с животными, отправиться на площадку.
Проката коньков в Московском зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно будет брать с собой.
Каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в Москве. Тогда катание устраивали прямо на Большом пруду. "Сейчас на прудах живут утки, мы специально оставляем для них полыньи, чтобы они могли плавать там всю зиму", - отметили в зоосаде.
Покататься можно будет в любое время работы с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.
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Отметим, что этой зимой в шестнадцати столичных парках будут работать бесплатные катки. У одиннадцати из них лед будет искусственным, еще у пяти – натуральным. Искусственные катки уже принимают посетителей. Встать на лед можно в следующих парках:
- Парк "Фили";
- Гончаровский парк;
- Парк Северного речного вокзала;
- Парк 50-летия Октября;
- Парк 60-летия Октября;
- Никулино;
- Воронцовский парк;
- У Ростокинского акведука;
- Парк по Ангарской улице;
- Северные Дубки;
- Дубки.
Катки с натуральным льдом зальют после 20 декабря. Бесплатно покататься можно будет в следующих зонах отдыха:
- Парк "Сокольники";
- Парк "Северное Тушино";
- Перовский парк;
- Усадьба "Люблино";
- Парк у прудов "Радуга".
Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы. Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.
Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.
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