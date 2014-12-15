Каток в Московском зоопарке откроется после наступления морозов

Фото: m24.ru

Открытие катка в Московском зоопарке отложено до наступления холодов, сообщает пресс-служба зоосада.

"Ждем настоящей зимы и хорошей морозной погоды - лед у нас естественный, и при нуле градусов не замерзает", - говорится в сообщении зоопарка. Каток откроется, когда температура достигнет -5 градусов.

Отметим, что каток залит на старой территории зоопарка возле круга катания на пони. Вход на него будет бесплатным - достаточно прийти в зоосад, купить входной билет и, после знакомства с животными, отправиться на площадку.

23 катка будут работать в столичных парках зимой

Проката коньков в Московском зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно будет брать с собой.

Каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в Москве. Тогда катание устраивали прямо на Большом пруду. "Сейчас на прудах живут утки, мы специально оставляем для них полыньи, чтобы они могли плавать там всю зиму", - отметили в зоосаде.

Покататься можно будет в любое время работы с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

Отметим, что этой зимой в шестнадцати столичных парках будут работать бесплатные катки. У одиннадцати из них лед будет искусственным, еще у пяти – натуральным. Искусственные катки уже принимают посетителей. Встать на лед можно в следующих парках:

Парк "Фили";

Гончаровский парк;

Парк Северного речного вокзала;

Парк 50-летия Октября;

Парк 60-летия Октября;

Никулино;

Воронцовский парк;

У Ростокинского акведука;

Парк по Ангарской улице;

Северные Дубки;

Дубки.

Парк "Сокольники";

Парк "Северное Тушино";

Перовский парк;

Усадьба "Люблино";

Парк у прудов "Радуга".

Катки с натуральным льдом зальют после 20 декабря. Бесплатно покататься можно будет в следующих зонах отдыха:Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы . Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.

Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.