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Свежий воздух

15 декабря 2014, 21:56

Каток в Московском зоопарке откроется после наступления морозов

зоопарк каток зимние развлечения свежий воздух

Фото: m24.ru

Открытие катка в Московском зоопарке отложено до наступления холодов, сообщает пресс-служба зоосада.

"Ждем настоящей зимы и хорошей морозной погоды - лед у нас естественный, и при нуле градусов не замерзает", - говорится в сообщении зоопарка. Каток откроется, когда температура достигнет -5 градусов.

Отметим, что каток залит на старой территории зоопарка возле круга катания на пони. Вход на него будет бесплатным - достаточно прийти в зоосад, купить входной билет и, после знакомства с животными, отправиться на площадку.

23 катка будут работать в столичных парках зимой

Проката коньков в Московском зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно будет брать с собой.

Каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в Москве. Тогда катание устраивали прямо на Большом пруду. "Сейчас на прудах живут утки, мы специально оставляем для них полыньи, чтобы они могли плавать там всю зиму", - отметили в зоосаде.

Покататься можно будет в любое время работы с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

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Отметим, что этой зимой в шестнадцати столичных парках будут работать бесплатные катки. У одиннадцати из них лед будет искусственным, еще у пяти – натуральным. Искусственные катки уже принимают посетителей. Встать на лед можно в следующих парках:

  • Парк "Фили";
  • Гончаровский парк;
  • Парк Северного речного вокзала;
  • Парк 50-летия Октября;
  • Парк 60-летия Октября;
  • Никулино;
  • Воронцовский парк;
  • У Ростокинского акведука;
  • Парк по Ангарской улице;
  • Северные Дубки;
  • Дубки.

Катки с натуральным льдом зальют после 20 декабря. Бесплатно покататься можно будет в следующих зонах отдыха:

  • Парк "Сокольники";
  • Парк "Северное Тушино";
  • Перовский парк;
  • Усадьба "Люблино";
  • Парк у прудов "Радуга".

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы. Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.

Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.

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