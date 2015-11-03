Моцарт при свечах и чтение стихов с Лановым: куда пойти на "Ночь искусств"

Фото: m24.ru/ Роман Балаев

3 ноября пройдет очередная всероссийская культурная акция "Ночь искусств". Как и в предыдущие два года, она служит просветительской миссии и с помощью в большинстве своем бесплатных мероприятий объединит горожан, заинтересованных в расширении кругозора и в самообразовании. В программе, насчитывающей свыше 500 концертов, выставок, встреч, m24.ru выбирает самые интересные.

Библиотека-читальня имени Тургенева

Самая главная "фишка" Ночи искусств – встречи с деятелями культуры – актерами, режиссерами, сценаристами, художниками, литераторами. Каджому из них предложена своя тема – Егор Бероев и Ксения Алферова вступят в диалог с публикой и предпримут попытку объяснить роль социального театра в современной действительности и культурном контексте. Слава Полунин и Юрий Норштейн попробуют завести разговор о сказочном жанре и его значении для среднестатистического человека. Василий Лановой, народный артист, истинный вахтанговец, легенда при жизни сделает все, чтобы публика прониклась настроениями и мыслями, которые были значимы для поэтов Золотого и Серебряного века. Армен Джигарханян встретится в своем театре с журналистом канала "Москва 24" в необычном формате открытого интервью – любой желающий сможет увидеть, как это будет происходить. M24.ru в свою очередь хочет акцентировать внимание на мероприятии, которое готовит режиссер Дмитрий Брусникин. Для акции "Ночи искусств" он создал необычный концерт-спектакль с музыкой Джулио Каччини, Генри Перселла, композициями современного французского композитора Брюно Куле.

Детский мир

В 22.00 в пространстве Детского мира на Лубянке будет исполнена концертная версия балета "Щелкунчик". Сказочное представление представит Государственный академический театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. Организаторы сообщают, что спектакль смогут посмотреть не только зарегистрировавшиеся, которым отведен сидячий партер, но и рядовые посетители супермаркета для малышей – для них доступны галереи магазина.

Гарднеровский переулок, д.3

В Гарднеровском переулке, в нескольких минутах ходьбы от станции метро Бауманская, расположен камерный зал камерного оркестра Musica Viva, коллектива, возглавляемого виолончелистом Александром Рудиным. Музыканты обещают сыграть концерт в неформальном стиле – что называется без дресс-кода и галстуков. В программе произведения Моцарта встретятся с опусами Шнитке. Неформальное общение с публикой так же будет возможным. Зарегистрироваться на мероприятие можно через сайт оркестра.

Международный Дом музыки

Дом музыки тоже оказался вовлечен в городскую акцию, правда, заявленный концерт 3 ноября не бесплатный (от 600 рублей). На сцене – оркестр "Русская филармония" вместе с итальянцем Марио Стефано Пьетродарки, виртуозно владеющим бандонеоном – выпускник престижной Академии "Санта Чечилия" в Риме, победитель множества национальных и международных конкурсов, участник 58-го фестиваля в Сан-Ремо. Дирижер – Джанлука Марчиано, также представитель Италии. Программа концерта имеет заголовок, отлично передающий колорит музыки, которую намерены исполнять европейцы: "Из Рима в Буэнос-Айрес".

Театр имени Пушкина, основная сцена

Театр имени Пушкина предоставит возможность посмотреть бесплатно одну из своих премьер этого сезона –спектакль "Жанна Д'Арк". Однако, учитывая ограниченное количество мест, театр решил поступить как классическая принцесса сказок Андерсена – выбрать лучшего с помощью трех вопросов-загадок. Правильно ответившие получат приглашения на два лица и после спектакля смогут пообщаться с творческой командой во главе с режиссером Сергеем Землянским. Вопросы размещены на сайте театра.

Московский зоопарк

Московский зоопарк после захода солнца начнет серию интерактивных экскурсий по отапливаемым павильонам – "Арахноландия", "Амфибии" и "Ночные бабочки". Организаторы акции обещают устроить показательное кормление жабы. Программу завершит лекция "О тех, кого не любят" (тема посвящена поведению животных, связанных в суевериями и человеческими предрассудками), но чистой теорией публика не отделается – сотрудники зоопарка познакомят желающих с мадагаскарским тараканом, неясытью, желтопузиком и другими обитателями зверинца.

Гоголь-центр

Тему, начатую Кириллом Серебренниковым в начале сезона – взгляды Некрасова на русскую действительность – поддержит Дмитрий Бак, филолог, литературный критик, переводчик. Он прочтет лекцию "Три Некрасова: превратности образа поэта", после которой все желающие смогут подкрепить свои знания о постановке Серебренникова из документального фильма, повествующего о процессе подготовки спектакля "Кому на Руси жить хорошо". Кинолента запечатлела фрагменты экспедиции по Ярославской области, осуществленной летом 2014 года группой актеров "Гоголь-центра" и Театра драмы имени Волкова (Ярославль). Участники читали некрасовскую поэму вместе с жителями деревень, городов, записывал документальные монологи людей, задавал каждому человеку один из главных вопросов поэмы и сегодняшней жизни: "Кому на Руси жить хорошо?".

Третьяковская галерея на Крымском валу

Художественным руководителем программы этого вечера – "Музыка на час" – выступил Теодор Курентзис, худрук Пермского оперного театра. Сам маэстро лично проведет акцию в родных стенах, однако его посланники встретятся с московской публикой. Надежда Кириллова и Надежда Павлова (обе – сопрано), Эдуард Морозов (баритон) и Михаил Наумов (бас) исполнят сочинения Рахманинова, Чайковского, Метнера, Александра Гречанинова, Сергея Василенко. К режиссерской концепции вечера приложила руку ученица курса Сергея Женовача Нина Воробьева.

Третьяковская галерея (зал Врубеля)

Большой симфонический оркестр имени Чайковского регулярно участвует во всех крупных акциях, касающихся своего направления. Как правило, выступления именно этого коллектива привлекают наибольшее количество желающих. В Третьяковке оркестр под управлением Владимира Федосеева исполнит Сюиту из музыки балета "Лебединое озеро" Чайковского и Маленькую ночную серенаду Моцарта. Стоит обратить внимание, что этот концерт платный. Билеты (800 рублей) можно приобрести в кассах музея.

