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02 августа 2012, 14:20

В новой Москве открылся парк экзотических животных

зоопарк Новая Москва Экзотик-парк

ИТАР-ТАСС

В новой Москве открылся "Экзотик-парк" — первый крупный зоопарк и парк развлечений на присоединенных территориях. В его коллекции есть редкие животные — трубкозуб, каракал, сервал, шимпанзе бонобо, императорские амазоны и т. д.

Зоопарк работает совсем недавно, поэтому о нем мало кто знает. Между тем парк занимает около 8 гектаров, и предполагается, что на них разместятся около 2 тысяч животных со всего мира.

Пока же "Экзотик-парк" работает не на полную мощность: пруды достраиваются, на некоторых вольерах нет табличек, а часть и вовсе еще ожидает своих хозяев, пишет "Вечерняя Москва".

Еще одно достоинство зоопарка — открытость. И животные, и зрители находятся в безопасности, но ограждения просторных вольеров не бросаются в глаза и не мешают наблюдать за жизнью животных. Звери пока не избалованы вниманием и большим числом посетителей, поэтому охотно подходят на зов и даже протягивают через решетку лапы.

Вскоре в зоопарке откроют террариум, а также аквариум с экзотическими рыбами. Кроме того, парк оснащен различными аттракционами, на территории имеются зоо- и сувенирные магазины.

Доехать до "Экзотик-парка" можно от станции метро "Теплый Стан" на бесплатных автобусах. Для владельцев личного автотранспорта предусмотрена стоянка на тысячу мест. Работает парк ежедневно с 10:00 до 21:00, кроме понедельника. Стоимость входного билета - 300 рублей, для детей дошкольного возраста вход бесплатный.

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