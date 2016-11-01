Московский зоопарк открыл собственный музей

m24.ru

Музей Московского зоопарка с 1 ноября открыл двери для посетителей. В его экспозицию вошло более тысячи экспонатов, сообщает Агентство "Москва".

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, экспозиция, которая размещается в самом старом здании зоопарка, в дальнейшем будет расширяться. Идея же создания самого музея вынашивалась сто лет.

В музее посетители узнают о взаимодействии животного и человека, истории мировых зоопарков, в том числе и московского. Посетить музей можно по единому входному билету в зоопарк. В зале работают смотрители, которые в любой момент смогут провести небольшую экскурсию по экспозиции.

Также в планах музея создать первую публичную зоологическую библиотеку. Сейчас в зоопарке хранятся 14 тысяч книг, все они скрыты от посетителей.

Открытие библиотеки, по словам Акуловой, планируется в следующем году, она будет включать в себя два зала: для всех посетителей и для ученых, профессоров, студентов пишущих диплом. Сейчас зоопарк каталогизирует книги и перенимает опыт Некрасовской библиотеки.