Братья Коэны возглавят жюри Каннского кинофестиваля в 2015 году

Итан и Джоэл Коэны. Фото: imdb.com

Братья Коэны возглавят жюри 68-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в 2015 году. Это первый случай, когда пост председателя жюри разделят два человека, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Режиссеры Итан и Джоэл Коэны сообщили, что "рады вернуться в Канны", так как они сыграли важную роль в самом начале их карьеры. Кроме того, они довольны возможностью смотреть фильмы со всего мира.

68-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2015 года.