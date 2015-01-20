Братья Коэны возглавят жюри Каннского кинофестиваля в 2015 году

Итан и Джоэл Коэны. Фото: imdb.com
Братья Коэны возглавят жюри 68-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в 2015 году. Это первый случай, когда пост председателя жюри разделят два человека, сообщается на официальном сайте фестиваля.
Режиссеры Итан и Джоэл Коэны сообщили, что "рады вернуться в Канны", так как они сыграли важную роль в самом начале их карьеры. Кроме того, они довольны возможностью смотреть фильмы со всего мира.
68-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2015 года.
На счету Итана и Джоэла четыре премии "Оскар", две премий BAFTA, "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и более 70 наград других крупных кинематографических конкурсов и фестивалей.
Стоит отметить, что режиссеры показывали в Каннах семь из своих 16 работ.
Последняя картина, над которой работали Коэны (в качестве сценаристов) - военная драма Анджелины Джоли "Несломленный".