27 января 2017, 10:41

Культура

"Мослекторий" покажет встречу с главным редактором проекта "1917"

27 января в DI Telegraph пройдет лекция по истории – о прошлом, которое никогда не выдаст своих секретов. Перед слушателями выступит Михаил Зыгарь – главный редактор проекта "1917. Свободная история", журналист, автор бестселлера "Вся кремлевская рать" и бывший главный редактор телеканала "Дождь".

На страницах проекта "1917. Свободная история" опубликованы события столетней давности, рассказанные очевидцами в своих дневниках, газетных статьях и воспоминаниях. Материалы на сайте обновляются ежедневно. Внешне портал напоминает социальную сеть.

Лекция пройдет в рамках Creative mornings. Это бесплатные лекции-завтраки, на которых в роли лекторов выступают журналисты, писатели, бизнесмены, дизайнеры и другие известные и интересные личности. Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 27 января в 08:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

