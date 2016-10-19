"Мослекторий" покажет выступление Хрюши из "Спокойной ночи, малыши"

30 октября в ресторане "Шотландская клетка" состоится очередная творческая встреча в рамках лектория "Тактики и практики". На этот раз она будет посвящена профессии телеведущего. Гостем вечера станет одна из самых ярких фигур телевидения и будущая звезда сети Instagram – Хрюша (@hrusha_klass).

Поросенок работает на ТВ уже более пятидесяти лет и ведет "Спокойной ночи, малыши". На лекции он расскажет о том, какими качествами должен обладать телеведущий, чтобы быть востребованным, а рейтинг программы оставался на высоте. Хрюша также поделится со зрителями секретами своего мастерства, здорового цвета лица и вечной молодости.

Для личного присутствия на лекции необходимо пройти регистрацию на странице организаторов "Тактики и практики". Прямую трансляцию на портале Мослекторий смотрите 30 октября в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Лекторий "Тактики и практики" проводит встречи с представителями различных профессий, чтобы эксперты делились опытом с теми, кто еще не выбрал свой жизненный путь, и теми, кто решился что-то изменить. За расписанием мероприятий и полезными статьями заходите на сайт проекта или в Facebook.

